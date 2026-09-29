“Tenemos que atraer a la gente con actuaciones como esta”: Tena analiza la goleada de Guatemala ante El Salvador

Luis Fernando Tena consiguió su primera victoria en esta segunda etapa al frente de la Selección Nacional de Guatemala. Luego de cinco partidos sin triunfos en el 2026, el estratega mexicano logró una contundente goleada 6-0 sobre El Salvador en la segunda jornada de la Liga de Naciones de Concacaf.

La Bicolor dominó de principio a fin y sumó tres puntos para mantenerse en la pelea por uno de los dos boletos a la siguiente ronda del torneo.

Después del encuentro, Tena resaltó el trabajo colectivo y elogió a William Fajardo y Allen Yanes, dos de las figuras del partido. "Lo de Fajardo ya lo veíamos en su equipo y también en los entrenamientos. Entró muy bien en Jamaica y se había ganado la oportunidad de iniciar", señaló el técnico, quien destacó su olfato goleador y compromiso defensivo.

Sobre Yanes, afirmó: "Ha sido una gran revelación. Jugó dos partidos extraordinarios como defensa central y nos ha sorprendido muy gratamente".

Santis preocupa y Surinam aparece en el horizonte

La principal mala noticia para Guatemala fue la lesión de Óscar Santis, quien abandonó el terreno de juego entre lágrimas. "Es una molestia muscular fuerte. Habrá que esperar los estudios, pero la situación no pinta bien", lamentó Tena.

Además, la Bicolor no podrá contar ante Surinam con Darwin Lom, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. A ello se suman las molestias físicas de Rubio Rubín y Nicolás Samayoa, por lo que el cuerpo técnico deberá replantear varias posiciones.

Pese a las ausencias, Tena aseguró que existen alternativas en el plantel y mencionó a Jeffrey Bantes, Olger Escobar y Evans como opciones para reorganizar el ataque.

La afición y una reconciliación

El seleccionador también valoró el apoyo de los aficionados presentes en el estadio Manuel Felipe Carrera, aunque reconoció que le hubiera gustado verlo lleno. "Fue triste para nosotros que no se llenara el estadio, pero esa responsabilidad es nuestra. Tenemos que atraer a la gente con actuaciones como esta", expresó.

Tena considera que una buena presentación frente a Surinam podría ayudar a fortalecer el vínculo entre la Selección Nacional y su afición para el último encuentro de la fase de grupos que será en casa.

El técnico reveló que la derrota en Jamaica afectó al grupo y que el duelo ante El Salvador fue tomado como una oportunidad para reaccionar. "Nos dolió mucho perder en Jamaica y buscamos este partido como una revancha. Sabíamos que estábamos obligados a ganar dado que sabemos que en Surinam van a ser dos partidos durísimos.", afirmó.

También destacó la actitud del plantel, que continuó atacando pese a la amplia ventaja en el marcador. "Tuvimos que pedirles a algunos jugadores que bajaran las revoluciones porque seguían corriendo y buscando más goles", comentó.

Confianza para lo que viene

Pese a las bajas que enfrentará Guatemala en los próximos compromisos, Tena confía en la profundidad del grupo y en el crecimiento de varios futbolistas jóvenes. "Vamos ganando jugadores. Siempre hay futbolistas esperando una oportunidad y sé que la aprovecharán", indicó.

El estratega espera que esta goleada marque el comienzo de una nueva etapa para la Selección Nacional. "Ojalá sea una reconciliación con la afición. Estamos en un proceso de reconstrucción, incorporando gente nueva y pensando en el futuro", concluyó.