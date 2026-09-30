¿Cuándo vuelve a jugar Guatemala? Fechas de los partidos de la Bicolor ante Surinam

La Azul y Blanco afrontará las dos últimas jornadas de la fase de grupos de la Liga de Naciones de Concacaf, en las que definirá sus opciones de avanzar a los cuartos de final.

El combinado nacional mantiene sus aspiraciones de clasificación a la siguiente ronda y de momento marcha en la segunda posición de su grupo, favorecida por una mejor diferencia de goles tras su victoria frente a El Salvador. Ese resultado le permitió continuar en la pelea por uno de los dos boletos disponibles para la siguiente ronda.

En este grupo, Guatemala compite con Surinam, Jamaica, Honduras, Martinica y El Salvador. El combinado surinamés lidera la clasificación después de ganar sus primeros dos compromisos, por lo que los enfrentamientos entre ambas selecciones serán determinantes para definir a los clasificados.

El conjunto dirigido por Luis Fernando Tena llegará a estos compromisos con la necesidad de obtener resultados positivos frente al líder del grupo. Una clasificación permitiría a la Bicolor unirse a selecciones ya instaladas en esa instancia, como México, Estados Unidos, Canadá y Panamá.

Guatemala enfrentará a Surinam

Guatemala disputará una serie de ida y vuelta contra Surinam. El primer encuentro será en Paramaribo, donde la Bicolor buscará una victoria como visitante ante el líder del grupo.

Tres días después, ambas selecciones volverán a enfrentarse, esta vez en Guatemala, en un partido que podría definir los dos boletos a los cuartos de final de la competición.

La Bicolor depende de sus resultados para alcanzar el objetivo. Dos victorias le permitirían asegurar su presencia en la siguiente fase del torneo.

¿Contra quién y cuándo son los partidos de la Azul y Blanco en la Liga de Naciones?

Fecha 3

Surinam contra Guatemala Viernes 2 de octubre

Estadio Franklin Essed, Paramaribo, Surinam

Fecha 4

Guatemala contra Surinam Lunes 5 de octubre

Estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, Guatemala

La serie contra Surinam será decisiva para las aspiraciones de los guatemalteco en esta fase de grupos. Después de la goleada sobre El Salvador, Guatemala afrontará dos partidos que definirán sus opciones de avanzar a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.