Video: Selección de Guatemala viaja a Surinam con la mira puesta en dar otro paso hacia la clasificación

Selección de Guatemala emprendió este miércoles su viaje rumbo a Paramaribo, Surinam, donde afrontará un compromiso por la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de Concacaf.

La Azul y Blanco llega motivada tras su gran actuación en la fecha anterior cuándo goleo al conjunto de El Salvador y ahora llega con la intención de obtener un resultado que la acerque a la siguiente ronda del certamen.

El conjunto dirigido por Luis Fernando Tena ocupa la segunda posición del grupo, favorecido por una mejor diferencia de goles en una tabla cerrada. Un triunfo en territorio surinamés representaría un paso importante en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase.

La delegación nacional partió por la mañana con el objetivo de obtener tres puntos como visitante y romper una racha adversa en suelo surinamés. La última visita de Guatemala a Paramaribo se produjo durante las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo del 2026, cuando la Bicolor dejó escapar la victoria en los minutos finales. Ahora, el plantel busca regresar al país con un resultado favorable.

Para este compromiso, Tena convocó a 23 futbolistas, entre ellos Antonio de Jesús López Amenábar y José Ramón Bolaños, quienes llegan para cubrir las ausencias de Darwin Lom, suspendido por acumulación de tarjetas, y Óscar Santis, quien continúa recuperándose de una lesión sufrida en el duelo anterior.

La Azul y Blanco afronta este desafío con la posibilidad de fortalecer sus opciones de clasificación con una victoria en Paramaribo. El duelo ante Surinam será otra prueba para la selección dirigida por Luis Fernando Tena en la Liga de Naciones.