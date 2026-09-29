Así han sido las goleadas históricas de Guatemala: el 6-0 ante El Salvador ya está en la lista

Guatemala no solo consiguió sus primeros tres puntos en la Liga de Naciones de Concacaf 2026. El contundente 6-0 sobre El Salvador, conseguido este lunes en el estadio Manuel Felipe Carrera, también colocó a la Bicolor entre los resultados más abultados de su historia en partidos oficiales.

La selección dirigida por el mexicano Luis Fernando Tena respondió después de la derrota 3-2 frente a Jamaica y ofreció una actuación contundente ante El Salvador.

Guatemala dominó el encuentro, encontró espacios por las bandas y fue efectiva frente a la portería rival.

La gran figura de la noche fue William Jehú Fajardo, quien consiguió un triplete y se convirtió en el protagonista de una goleada que ya forma parte de los registros históricos de la Selección Nacional.

Goleadas históricas

El resultado ante El Salvador se suma a las mayores goleadas que Guatemala ha conseguido en partidos oficiales.

La victoria más amplia registrada por la Bicolor en este tipo de encuentros es el 10-0 sobre Anguila, conseguido el 5 de septiembre de 2019 en la Liga de Naciones de Concacaf.

Ese marcador fue igualado posteriormente con el 10-0 sobre San Vicente y las Granadinas, el 4 de junio de 2021, en las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

También aparece el 9-3 sobre San Vicente y las Granadinas, conseguido el 6 de septiembre de 2016, mientras que el 8-1 frente a Antigua y Barbuda, del 18 de junio de 2000, es otra de las grandes goleadas oficiales de la Selección Nacional.

En la lista también figuran dos triunfos por 7-0: contra Nicaragua, en el Campeonato de la CCCF de 1946, y frente a Panamá, en las eliminatorias para el Mundial de Argentina 1978.

El 6-0 sobre El Salvador comparte ahora espacio con otros resultados de seis goles de diferencia conseguidos en competencias oficiales: el triunfo sobre Santa Lucía en las eliminatorias para Sudáfrica 2010 y el conseguido frente a Dominica en el camino hacia el Mundial de 2026.

Goleadas históricas de Guatemala