Fútbol Nacional
Así han sido las goleadas históricas de Guatemala: el 6-0 ante El Salvador ya está en la lista
La Bicolor volvió a golear por seis tantos en un partido oficial y se suma a una lista histórica en la que aparecen triunfos como el 10-0 sobre Anguila y el 9-3 frente a San Vicente y las Granadinas.
William Jehú Fajardo fue la sensación de la noche con un triplete en el triunfo de Guatemala ante El Salvador. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)
Guatemala no solo consiguió sus primeros tres puntos en la Liga de Naciones de Concacaf 2026. El contundente 6-0 sobre El Salvador, conseguido este lunes en el estadio Manuel Felipe Carrera, también colocó a la Bicolor entre los resultados más abultados de su historia en partidos oficiales.
La selección dirigida por el mexicano Luis Fernando Tena respondió después de la derrota 3-2 frente a Jamaica y ofreció una actuación contundente ante El Salvador.
Guatemala dominó el encuentro, encontró espacios por las bandas y fue efectiva frente a la portería rival.
La gran figura de la noche fue William Jehú Fajardo, quien consiguió un triplete y se convirtió en el protagonista de una goleada que ya forma parte de los registros históricos de la Selección Nacional.
Goleadas históricas
El resultado ante El Salvador se suma a las mayores goleadas que Guatemala ha conseguido en partidos oficiales.
La victoria más amplia registrada por la Bicolor en este tipo de encuentros es el 10-0 sobre Anguila, conseguido el 5 de septiembre de 2019 en la Liga de Naciones de Concacaf.
Ese marcador fue igualado posteriormente con el 10-0 sobre San Vicente y las Granadinas, el 4 de junio de 2021, en las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.
También aparece el 9-3 sobre San Vicente y las Granadinas, conseguido el 6 de septiembre de 2016, mientras que el 8-1 frente a Antigua y Barbuda, del 18 de junio de 2000, es otra de las grandes goleadas oficiales de la Selección Nacional.
En la lista también figuran dos triunfos por 7-0: contra Nicaragua, en el Campeonato de la CCCF de 1946, y frente a Panamá, en las eliminatorias para el Mundial de Argentina 1978.
El 6-0 sobre El Salvador comparte ahora espacio con otros resultados de seis goles de diferencia conseguidos en competencias oficiales: el triunfo sobre Santa Lucía en las eliminatorias para Sudáfrica 2010 y el conseguido frente a Dominica en el camino hacia el Mundial de 2026.
Goleadas históricas de Guatemala
|Rival
|Marcador
|Fecha
|Torneo
|Anguila
|10-0
|5 de septiembre de 2019
|Liga de Naciones de Concacaf
|San Vicente y las Granadinas
|10-0
|4 de junio de 2021
|Eliminatorias mundialistas
|San Vicente y las Granadinas
|9-3
|6 de septiembre de 2016
|Eliminatorias mundialistas
|Antigua y Barbuda
|8-1
|18 de junio de 2000
|Eliminatorias mundialistas
|Nicaragua
|7-0
|7 de marzo de 1946
|Campeonato de la CCCF
|Panamá
|7-0
|26 de septiembre de 1976
|Eliminatorias mundialistas
|San Vicente y las Granadinas
|6-0
|14 de junio de 2008
|Eliminatorias mundialistas
|Dominica
|6-0
|5 de junio de 2024
|Eliminatorias mundialistas
|El Salvador
|6-0
|28 de septiembre de 2026
|Liga de Naciones de Concacaf
|Nicaragua
|6-2
|9 de diciembre de 1943
|Campeonato de la CCCF