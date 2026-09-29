¿Quién fue convocado por Luis Fernando Tena para los partidos de Guatemala ante Surinam?

La Selección Nacional de Guatemala continúa su preparación para la próxima doble jornada de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026. Este martes, el seleccionador mexicano Luis Fernando Tena convocó al volante Antonio de Jesús “Chucho” López Amenábar, futbolista de Xelajú MC, para integrarse al plantel de la Azul y Blanco para los compromisos frente a Surinam.

El conjunto quetzalteco confirmó la noticia en sus redes sociales oficiales e informó que el mediocampista se incorporará de inmediato a la concentración de la Selección Nacional para los próximos encuentros del certamen.

Guatemala forma parte del Grupo B junto con Jamaica, El Salvador, Honduras, Surinam y Martinica. Después de las dos primeras jornadas, la Bicolor ocupa la segunda posición con tres puntos, producto de una derrota en su debut y una victoria en casa frente a El Salvador.

López Amenábar se convierte en otra alternativa para el esquema de Luis Fernando Tena. El volante puede contribuir en el manejo del balón y la generación de juego ofensivo.

Guatemala afrontará una serie clave en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda de la competición. La Azul y Blanco visitará este viernes a Surinam, en Paramaribo, y tres días después recibirá al conjunto caribeño en territorio nacional para cerrar esta etapa del torneo.

Los dos primeros lugares del grupo avanzarán a la siguiente fase de la Liga de Naciones, mientras que los equipos que finalicen en la tercera y cuarta posiciones tendrán la oportunidad de disputar una ronda preliminar con boleto a la próxima Copa Oro.

Pendientes por despejar en la Bicolor

La delegación nacional tiene previsto viajar este miércoles a Surinam, por lo que López Amenábar deberá incorporarse de inmediato a los entrenamientos del combinado nacional.

Hasta el momento se desconoce si algún futbolista quedará fuera de la convocatoria definitiva. Tras la goleada frente a El Salvador, Luis Fernando Tena reveló en conferencia de prensa que varios jugadores terminaron con molestias físicas.

Uno de ellos es Óscar Santis, quien abandonó lesionado el terreno de juego durante el encuentro ante los salvadoreños. Aunque el técnico confirmó que se trata de una molestia todavía no hay información oficial sobre su disponibilidad para los duelos frente a Surinam.

Con la llegada de "Chucho" Lopéz, Guatemala suma otra opción en el mediocampo para afrontar dos partidos importantes en la lucha por la clasificación. La Azul y Blanco buscará resultados que le permitan mantenerse en los primeros puestos del grupo y clasificarse a la siguiente fase.