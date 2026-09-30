Guatemala revive en la Liga de Naciones y ahora afronta dos partidos clave para buscar la clasificación

Después del doloroso tropiezo en Kingston, Guatemala no buscó quién se las debía, sino con quién cobrárselas. Y la factura terminó pagándola El Salvador. La Bicolor respondió con una contundente goleada de 6-0 en el estadio Manuel Felipe Carrera, recuperó la confianza y volvió a meterse de lleno en la pelea por avanzar a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

La victoria no solo significó los primeros tres puntos del torneo. También permitió que el equipo dirigido por el mexicano Luis Fernando Tena escalara al segundo puesto del Grupo B, por encima de Honduras y El Salvador gracias a una mejor diferencia de goles.

Pero más allá de los números, Guatemala mostró una versión que hacía mucho tiempo no ofrecía. Ante Jamaica había dejado dudas y frustración; frente a los salvadoreños apareció un equipo más frío, seguro y compacto, capaz de imponer condiciones desde los primeros minutos y, sobre todo, de aprovechar las oportunidades frente al marco.

El triunfo también tuvo un componente especial. El Salvador era un rival con el que Guatemala tenía una cuenta pendiente desde la pasada eliminatoria, cuando la Bicolor sufrió una derrota en condición de local. Esta vez, el escenario fue completamente diferente.

La goleada reflejó una transformación en la actitud del equipo. Guatemala jugó con mayor confianza en cada una de sus líneas, fue agresiva en ataque y mantuvo una estructura compacta que le permitió controlar el encuentro. La efectividad también apareció en el momento oportuno y convirtió una noche que inicialmente se esperaba complicada en una de las actuaciones ofensivas más contundentes de los últimos tiempos.

Para Luis Fernando Tena, una de las claves estuvo en la unión del grupo y en la capacidad para reaccionar después del golpe sufrido en Kingston.

“No merecimos perder como pasó en Jamaica. Nos dolió mucho, pero este grupo ha mostrado tener mucha unión y disposición para recuperarse. Psicológicamente se mostraron fuertes y por ello se vio esa actitud dentro del campo. Nos dolió tanto la derrota que este juego lo tomamos como una revancha y sabíamos que estábamos obligados a ganar”, destacó Tena.

El entrenador reconoció que ni siquiera él esperaba una diferencia tan amplia. Guatemala tenía claro que necesitaba ganar, pero el desarrollo del partido superó cualquier previsión.

“La verdad no me esperaba ganar de esta manera. Tuvimos mucha puntería. Teníamos planeado quedarnos con la victoria, pero no pensé que fuera con un marcador tan amplio”, señaló.

Tena explicó que el partido terminó siendo particular por la efectividad de Guatemala y por las dificultades que atravesó El Salvador. “Fue un partido raro, porque todo nos salió bien y a ellos todo mal. En lo anímico nos vimos bien; es una sorpresa total el marcador”, destacó.

El resultado, además, permite a la Bicolor recuperar terreno en un grupo donde cada punto tendrá un peso importante en la carrera por avanzar a la siguiente ronda y mantener vivo el objetivo de conseguir una plaza para la Copa Oro 2027.

Surinam, en la mira

La celebración, sin embargo, tendrá que ser breve. Guatemala apenas tendrá tiempo para disfrutar de la goleada, porque en dos días comenzará el verdadero examen de esta fecha internacional: dos enfrentamientos directos contra Surinam, primero en Paramaribo y posteriormente en Guatemala, en el estadio Manuel Felipe Carrera.

“Nos motiva como grupo, pero no hay tiempo para celebrar, ya que ahora nos toca enfrentarnos a Surinam y sabemos que serán dos partidos muy difíciles, los cuales buscaremos salir avante”, destacó Tena. El próximo rival llega como líder del Grupo B después de conseguir también su segunda victoria, esta vez por 2-1 sobre Martinica.

La visita a Paramaribo tampoco será desconocida para Guatemala. La última vez que enfrentó a Surinam en territorio caribeño fue el 10 de octubre del 2025, durante la eliminatoria al Mundial 2026, cuando la Bicolor terminó con un amargo empate.

Dentro de ese grupo de jugadores que atraviesan un buen momento, Tena destacó especialmente a William Jehú Fajardo y Allen Yanes. El primero fue la gran figura de la goleada al marcar tres tantos, mientras que Yanes volvió a responder en la defensa.