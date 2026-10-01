¿Guatemala puede vencer a Surinam? Esto dice la IA sobre las probabilidades de victoria

La Liga de Naciones de Concacaf 2026/27 continúa este viernes con la actividad del Grupo B de la Liga A, que, después de dos jornadas, presenta una clasificación cerrada. Cuatro selecciones suman tres puntos, Surinam acumula seis y Martinica aún no ha puntuado.

Por ello, la tercera jornada será importante para las aspiraciones de cada selección en la lucha por ocupar los dos primeros lugares, que otorgan la clasificación a la siguiente ronda cuando concluya la fase de grupos el próximo lunes.

La Selección Nacional de Guatemala volverá a la actividad con una visita a Paramaribo, donde enfrentará a Surinam. Ambos equipos buscarán sumar puntos para acercarse a la clasificación.

El conjunto surinamés buscará mantener su paso perfecto en el grupo. Con seis puntos de seis posibles, intentará aprovechar su condición de local para mantenerse en el primer lugar y acercarse a la clasificación.

Por su parte, Guatemala suma tres unidades después de su victoria en la jornada anterior. La Bicolor buscará un triunfo para mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

¿Qué indican los modelos de inteligencia artificial?

Para este ejercicio se consultaron diversos modelos de inteligencia artificial sobre las probabilidades de resultado del partido. Las estimaciones tomaron en cuenta factores como el rendimiento reciente, la experiencia internacional de los futbolistas, el nivel competitivo de las plantillas y el desempeño en la presente edición del torneo.

Estas cifras son estimaciones generadas por los modelos consultados y no garantizan el resultado del encuentro.

¿Qué probabilidades asignan los modelos de IA?

Las estimaciones consultadas distribuyen así las probabilidades para el partido:

Victoria de Surinam: aproximadamente 41%

aproximadamente Empate: alrededor de 29%

alrededor de Victoria de Guatemala: cerca de 30%

Según estas estimaciones, los porcentajes entre los tres posibles resultados son cercanos. Surinam recibe 41% de probabilidad de victoria; Guatemala, 30%, y el empate, 29%.