Alexander Zverev es campeón del US Open 2026 tras vencer a Ben Shelton en una final épica

Alexander Zverev se coronó campeón del US Open 2026. El alemán derrotó a Ben Shelton en cuatro sets en el Arthur Ashe Stadium de Nueva York para sumar su segundo Grand Slam de la temporada tras haber conquistado Roland Garros.

El partido comenzó con Zverev dominando desde los primeros juegos. El alemán se llevó el primer set 6-3 y aunque Shelton lo llevó al desempate en el segundo Zverev mostró mayor precisión para ponerse dos sets arriba.

Shelton reaccionó en el tercer set y se lo llevó 7-5 manteniendo viva su aspiración de ser el primer campeón estadounidense del US Open desde Andy Roddick en 2003. Sin embargo Zverev cerró el partido con un contundente 6-2 en el cuarto parcial.

Ben Shelton devuelve una bola ante Alexander Zverev este domingo, en la final del Abierto de Estados Unidos en el estadio Arthur Ashe en Flushing Meadows, Nueva York. (Foto Prensa Libre; EFE/ Angel Colmenares).

Zverev y su revancha con el US Open

El título tuvo un sabor especial para Zverev que en 2020 dejó escapar una final del US Open ante Dominic Thiem cuando tenía dos sets de ventaja. Seis años después el alemán regresó a Nueva York y completó la misión.

Para Shelton la final fue su primera aparición en la definición de un Grand Slam. El estadounidense de 23 años llegó al partido tras eliminar a Carlos Alcaraz en cuartos en un duelo histórico de 4 horas y 28 minutos el más largo en la historia del torneo.

El historial entre ambos favorecía claramente al alemán. Zverev dominaba el enfrentamiento con Shelton por 5-0 con 10 sets ganados y apenas uno perdido en lo que fue un factor clave en el desarrollo de la final.

Rybakina también se coronó en Nueva York

Elena Rybakina conquistó el título femenino del US Open 2026 al derrotar a Aryna Sabalenka en la final. La kazaja además asumió el número uno del ranking mundial a partir del lunes.

Con esta doble coronación Nueva York cerró el último Grand Slam del año con dos nuevos campeones. Zverev y Rybakina escribieron sus nombres en la historia del tenis mundial en el Arthur Ashe Stadium.