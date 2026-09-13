Barcelona venció 4-2 al Levante con doblete de Lamine Yamal y mantiene su invicto en LaLiga

Barcelona mantiene su paso perfecto en LaLiga. Los azulgranas vencieron 4-2 al Levante en el Ciutat de Valencia en la quinta jornada para seguir como líderes invictos del campeonato español con cinco victorias consecutivas y con Lamine Yamal como gran figura de la temporada.

El partido comenzó con el Barcelona dominando desde los primeros minutos. Xavi Espart abrió el marcador al minuto 5 con un disparo en la frontal del área y Lamine Yamal amplió la ventaja al 19 tras un pase de Raphinha para poner el 2-0 antes del descanso.

Al inicio del segundo tiempo Lamine completó su doblete al convertir un penal al minuto 47 tras una mano de Mandi dentro del área para poner el 3-0 en lo que pareció sentenciar definitivamente el partido en favor de los azulgranas.

Sin embargo el Barcelona se relajó en los últimos 15 minutos y el Levante encontró la manera de darle emoción al partido. Iván Romero aprovechó un error de Xavi Espart al minuto 78 para poner el 1-3 y Brugué anotó el 2-3 al 87 con un remate tras un rechace de Joan García en lo que generó tensión en el banquillo azulgrana.

Adeyemi sentenció en el tiempo añadido

Cuando el Levante soñaba con la remontada apareció Karim Adeyemi para acabar con las esperanzas del conjunto granota. El alemán realizó una gran jugada individual al minuto 91 con un derechazo-izquierdazo y disparo preciso para poner el 4-2 definitivo que cerró el partido.

Con esta victoria el Barcelona suma 15 puntos y se mantiene como el único equipo invicto de LaLiga 2026-27 con cinco victorias en cinco jornadas. Los azulgranas siguen siendo el equipo más regular del campeonato español en este arranque de temporada.

Lamine Yamal sigue siendo la gran figura del Barcelona en este inicio de temporada. El joven delantero acumula seis goles en los primeros cinco partidos de LaLiga igualando el registro histórico de Lionel Messi en la temporada 2012-13 con el conjunto azulgrana.

Raphinha por su parte también tuvo una actuación destacada con dos asistencias en el partido alcanzando nueve participaciones en goles en las primeras cinco jornadas de LaLiga en lo que es el mejor registro de un jugador del Barcelona desde Lionel Messi en la temporada 2017-18.