Doblete de Mbappé y gol de Bellingham: Real Madrid aplastó 4-1 al Rayo Vallecano

El Real Madrid recuperó la senda del triunfo en LaLiga. Los merengues golearon 4-1 al Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu en la quinta jornada del campeonato español con una actuación estelar de Kylian Mbappé que anotó dos goles y dio una asistencia para igualar al Barcelona en el liderato con 12 puntos.

El partido comenzó con el Rayo presionando alto pero el Madrid encontró el gol rápidamente. Al minuto 14 Mbappé abrió el marcador desde el punto penal tras una falta sobre Carreras dentro del área y apenas dos minutos después el propio Carreras aprovechó un pase inteligente del francés para poner el 2-0.

Al minuto 35 Jude Bellingham sentenció el primer tiempo con el tercer gol tras un centro de Vinícius Junior que remató con precisión dentro del área. El Real Madrid se fue al descanso con un contundente 3-0 que parecía sentenciar el partido definitivamente.

En el segundo tiempo el nivel del Madrid bajó notablemente. El Rayo aprovechó un error en el pase hacia atrás de Vinícius para que Camello recortara distancias al minuto 51 en lo que devolvió algo de emoción al partido en el Santiago Bernabéu.

Mbappé sentenció en el tiempo añadido

Con el marcador 3-1 el Rayo siguió intentando acercarse más en el marcador pero Thibaut Courtois fue determinante con varias intervenciones clave que mantuvieron la ventaja del conjunto blanco durante los minutos más complicados del partido.

En el primer minuto del tiempo añadido Mbappé sentenció definitivamente el encuentro con un preciso disparo desde un ángulo cerrado para poner el 4-1 definitivo que cerró una noche de reconciliación parcial entre el Madrid y su afición en el Bernabéu.

Con esta victoria el Real Madrid suma 12 puntos e iguala al Barcelona en el liderato de LaLiga 2026-27. Los merengues que venían de perder ante el Betis en la jornada anterior recuperaron la confianza con una goleada que tuvo a Mbappé como gran protagonista de la noche.

El partido también dejó luces y sombras para Mourinho. El Madrid fue brillante en el primer tiempo pero bajó el nivel en el segundo en lo que refleja la irregularidad que ha mostrado el conjunto blanco en este arranque de temporada donde la paciencia de la afición del Bernabéu tiene la mecha muy corta.