Campeón mundial salvadoreño rechaza condecoración de la Asamblea Legislativa “porque buscan publicidad con su logro”

“No quiero ese reconocimiento, piensen en algo mejor para ofrecer y cuando lo tengan hablamos antes de hacer publicidad”, dijo el deportista en un vídeo publicado en Twitter.

Añadió que ese reconocimiento no le da alimentación, ni solvencia económica.

Rodríguez señaló que las selecciones de fútbol playa recibieron premios económicos por clasificar al Mundial de Rusia y que los futbolistas que asistieron al Mundial de España 1982 y México 1986 tienen pensión vitalicia sin haber ganado dichas competiciones.

“Si el objetivo es ayudar, ayuden de verdad, pero si solo es darse publicidad se equivocaron de persona, conmigo no cuenten. No quiero su cartón”, acotó.

Les agradezco pero no 😔 gracias así no hagan algo de berdad o no hagan nada hace más el que calla, que el que hace para si mismo. pic.twitter.com/QFFZUrMOdG

— Yuri Rodriguez (@Yuri24kesa) November 10, 2021