Campeona olímpica de boxeo abandona torneo en el que se cuestionó su género

La boxeadora taiwanesa Lin Yu-Ting, medallista de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, se retiró de una competición internacional en Reino Unido al ser cuestionada por la organización sobre su elegibilidad de género, anunciaron el miércoles las autoridades deportivas de Taiwán.



Lin, quien junto a la boxeadora argelina Imane Khelif sufrió una campaña de odio durante los Juegos de París, estaba a punto de participar a partir del miércoles en las World Boxing Cup Finals en la ciudad inglesa de Sheffield.



Esta nueva competición está organizada por World Boxing, organismo fundado en 2023 y que cuenta con 55 miembros, incluido Taiwán.



Era la primera competición internacional de Lin desde París, pero tuvo que abandonar luego de que World Boxing cuestionara su elegibilidad, según hizo público en un comunicado la Administración de Taiwán de Deportes.



"Desafortunadamente, como World Boxing acaba de crearse (…) no cuenta todavía con las políticas regulatorias del COI, que aseguran la protección de los derechos de los deportistas", añade refiriéndose al Comité Olímpico Internacional.



"Además, el comité médico de World Boxing todavía tiene que establecer unos procesos de confidencialidad robustos para proteger la información médica suministrada por Taiwán al respecto de Lin Yu-ting", continúa.



Lin propuso someterse a un "examen médico completo localmente" en Reino Unido, algo a lo que, según el comunicado, World Boxing no accedió.



Para evitar mayor "daño" hacia Lin, su entrenador y los responsables deportivos taiwaneses "han decidido retirarse de este evento".



Lin y Khelif fueron expulsadas del Mundial de Boxeo en marzo de 2023, cuya organización dependía de la Federación Internacional de Boxeo (IBA), pero fueron autorizadas a participar en los Juegos de París.



En la cita olímpica logró la medalla de oro en la final femenina, y se convirtió en la "hija de Taiwán" tanto para la prensa nacional como para el presidente Lai Ching-te.



World Boxing se encuentra en conversaciones con el COI para gestionar el boxeo olímpico, luego de que la instancia olímpica excluyera en 2023 a la IBA tras años de escándalos.



Ni World Boxing ni la Federación Inglesa de Boxeo han respondido por el momento al ser cuestionados al respecto.

