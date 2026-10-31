Canelo vs. Mbilli: Léster Martínez, en primera fila en Riad, espera a su próximo rival

Léster Martínez ya está en Riad. El boxeador viajó a Arabia Saudita para presenciar la pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Christian Mbilli, que se disputa hoy por el título supermediano del CMB. Es una de las funciones más esperadas del año y el guatemalteco quiso vivirla desde primera fila.

Lo acompañan su entrenador, Esaú Diéguez, y Brian “BoMac” McIntyre, jefe del equipo que lo prepara en Estados Unidos. Diéguez tiene experiencia internacional y ha trabajado con figuras como Terence Crawford. Su objetivo es estudiar de cerca el estilo y los recursos de dos posibles rivales para el guatemalteco.

Lester Martínez es campeón interino del CMB, tiene récord de 21-0-1 con 17 nocauts y viene de vencer por nocaut técnico en el décimo asalto al croata Luka Plantić. Esa condición lo convierte en el retador natural del ganador de esta noche y lo mantiene entre los nombres más importantes de la división.

Hora y dónde ver la pelea en Guatemala

Sábado 31 de octubre de 2026

Riad, Arabia Saudita

Cartelera desde las 11:00 AM, hora de Guatemala

Pelea Estelar: estimado entre las 3:00 y las 4:30 PM

Dónde ver: DAZN, plataforma señalada por el CMB para la transmisión internacional

Un rival conocido y otro soñado

Mbilli es una cara conocida para Lester. Ambos igualaron en septiembre de 2025 en Las Vegas, en una pelea muy cerrada que dejó ganas de revancha. El francés llega a Riad invicto, con récord de 29-0-1 y 24 nocauts, y defiende el cinturón del CMB.

Canelo, en cambio, es el rival con el que el petenero ha dicho que sueña. El mexicano, con récord de 63-3-2, busca recuperar el título que perdió. Si gana, podría concretarse una de las peleas más atractivas del boxeo.

Lo que viene para Lester

Todo apunta a que el resultado de esta noche podría definir al próximo rival del guatemalteco. Si gana Canelo, Martínez se perfila como retador de uno de los nombres más grandes del boxeo. Si gana Mbilli, podría venir la revancha de aquel empate de 2025.

Aun así, el camino al título absoluto no es inmediato. Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, ha adelantado que Martínez probablemente tendrá otra pelea antes de aspirar al cinturón. Su situación se definirá en la Convención Anual del CMB, en noviembre, y el desenlace de Riad será clave para esa decisión.