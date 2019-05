Caster Semenya recurre sentencia del TAS ante la justicia suiza

Caster Semenya desea que la justicia suiza se pronuncie sobre si el reglamento de la IAAF es "discriminatorio". (Foto Prensa Libre: AFP)

“Soy una mujer y una atleta de talla mundial. La IAAF (Federación Internacional de Atletismo) no me drogará o me impedirá ser quien soy”, escribió Semenya en el recurso presentado ante la Corte Suprema Federal de Suiza.

La atleta sudafricana, que cuenta con el apoyo del gobierno y de la federación de atletismo de su país, insiste además que su recurso se focaliza en el “respeto por los derechos fundamentales” y agradeció los apoyos recibidos.

Con su recurso, Semenya desea que la justicia suiza se pronuncie sobre si el reglamento de la IAAF es “discriminatorio” y atenta “el derecho a la integridad física, el derecho a la libertad económica y el respeto por la dignidad humana”.

Su abogada suiza, Dorothee Schramm, considera en el comunicado hecho público que “los derechos humanos deben prevalecer sobre los intereses deportivos”.

“Es extremadamente preocupante que la IAAF apele a los médicos a ‘clarificar’ la identidad de género de las atletas femeninas y a justificar sus intervenciones médicas sobre las atletas femeninas destinadas a ‘afirmar su género’. Estos puntos de vista no se basan ni en la ciencia ni en la medicina modernas. Al contrario, reflejan un estereotipo caduco y pasado de lo que significa ser una mujer”, declaró por su parte el abogado sudafricano de Semenya Gregory Nott.

Ausente en Estocolmo

Este anuncio se produce apenas 24 horas antes de la reunión atlética de Estocolmo, la primera prueba que se celebrará tras la entrada en vigor del nuevo reglamento.

La prestigiosa prueba sueca se vanagloria de contar con 10 números uno en las diferentes disciplinas… pero no será el caso de los 800 metros.

A la espera de si podrá defender su título mundial de los 800 m en Doha (del 27 de septiembre al 6 de octubre), Semenya tiene previsto correr distancias mayores, en las que no se aplica el reglamento: 2.000 m en Montreuil (Francia) el 11 de junio y los 3.000 m en el ‘meeting’ de la Liga de Diamante en Eugene (Estados Unidos) el 30 de junio.

No solo Semenya estará ausente en los 800 metros de la reunión de Estocolmo. Otras dos atletas que están en su mismo caso tampoco podrán competir: la burundesa Francine Niyonsaba y la keniana Margaret Wambui. Es decir, el podio olímpico en Rio-2016.

Las tres se ven supuestamente afectadas por el nuevo reglamento de la IAAF, que desde el 8 de mayo requiere que las atletas con una diferencia de desarrollo sexual (DSD) se sometan a un tratamiento para hacer bajar su tasa de testosterona, al considerarse que les permite una ventaja injusta en la categoría femenina.

Semenya acudió al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) contra ese reglamento, pero su recurso fue rechazado el 1 de mayo.

Las atletas deben hacer bajar su tasa de testosterona durante seis meses consecutivos antes de poder participar en una competición internacional entre los 400 metros y la milla (1.609 metros).

