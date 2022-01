Chiefs y Rams, favoritos para la última batalla antes del Super Bowl

Tres de los cuatro partidos se decidieron por goles de campo en el último suspiro y significaron la despedida, quizás definitiva, de dos leyendas como Tom Brady (Buccaneers) y Aaron Rodgers (Packers).

En el cuarto y último choque, los Chiefs del estelar Patrick Mahomes sobrevivieron a una épica batalla ante Josh Allen y los Buffalo Bills por muerte súbita en la prórroga.

Superado el susto los Chiefs, campeones en 2020 y subcampeones en 2021, aspiran ahora a acabar con la extraordinaria temporada de los jóvenes Bengals el domingo a partir de las 14H00 locales (21H00 GMT), en la cuarta final de conferencia que hospedan de forma consecutiva en el Arrowhead Stadium.

Un triunfo el domingo convertiría a Mahomes en el cuarto mariscal de campo en la historia en disputar tres Super Bowls seguidos.

Esta hazaña engordaría el ya sensacional palmarés del texano a sus escasos 26 años, que también cuenta con un premio MVP (Jugador Más Valioso) de la temporada en 2018 y otro del Super Bowl en 2020.

Los Chiefs supieron reajustar sus esquemas tras un nefasto inicio de temporada y ahora Mahomes se encuentra en una forma pletórica y ha restablecido sus conexiones con las otras figuras de Chiefs, el potente ‘tight end’ Travis Kelce y el veloz receptor Tyreek Hill.

Pese a su talento y sus galones, Kansas City sabe que no puede confiarse ante los Bengals, el único equipo que le ha batido en los últimos 12 partidos.

En aquel triunfo por 34-31 de principios de mes, el prometedor ‘quarterback’ Joe Burrow mandó un aviso a Mahomes lanzando para cuatro touchdowns y 446 yardas.

El joven mariscal de campo, número uno del Draft de 2020, comenzó a edificar su carrera de playoffs al liderar a Bengals al triunfo el domingo ante los Tennesse Titans, cabeza de serie de la conferencia, pese a que recibió un récord de nueve ‘sacks’.

A su disposición tendrá una línea ofensiva de lujo en la que destaca el receptor Ja’Marr Chase, de solo 21 años.

– Rams a un paso de ‘su’ Super Bowl –

En la segunda final de conferencia, que arrancará a las 15H30 locales (23H30 GMT) en Los Ángeles, los Rams recibirán a los 49ers en su flamante SoFi Stadium, el mismo escenario del Super Bowl del 13 de febrero.

En los últimos meses, los Rams han llevado a cabo una gigantesca inversión, con fichajes como Odell Beckham Jr. y Von Miller, para disputar el Super Bowl en su cancha, una gesta que nadie había logrado en la NFL hasta los Buccanneers de Brady el año pasado.

Para ello los Rams cuentan con una feroz defensa liderada por Jalen Ramsey y un ataque comandado por el ‘quarterback’ Matthew Stafford y el estelar receptor Cooper Kupp.

Su último obstáculo serán los 49ers, un invitado inesperado a estas alturas de playoffs, que siguen vivos y aspirando a su segundo Super Bowl en tres años pese a carecer de figuras como las de antaño.

San Francisco confía en la dureza de un bloque que fue capaz de eliminar el domingo a Rodgers y sus Green Bay Packers en el gélido Lambeau Field.

El entrenador Kyle Shanahan, que compartió cuerpo técnico en Washington con su colega de Rams, Sean McVay, tiene que apoyarse en el ‘quarterback’ menos fiable de estas finales, Jimmy Garoppolo, pero sí puede perfectamente aferrarse a las estadísticas.

En los seis últimos enfrentamientos entre ambas franquicias han salido victoriosos los 49ers, la última vez con un triunfo 27-24 este mismo mes en el SoFi Stadium.