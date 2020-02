Coronavirus: El Gran Premio de China de Fórmula Uno se pospone por el virus

Tanto la organización de la Fórmula Uno como la propia FIA comunicaron que han aceptado la solicitud del promotor del Gran Premio chino para posponer la prueba a una nueva fecha ante la incertidumbre que se vive en el país por el brote de coronavirus.

Desde el anuncio realizado este miércoles a la fecha inicialmente prevista para el GP de China estaban 63 días, pero la incertidumbre que rodea a la epidemia ha llevado al aplazamiento de la prueba.

A través de las cuentas en redes sociales de los organizadores de la Fórmula Uno se ha apuntado que se seguirá analizando durante las próximas semanas la situación para evaluar posibles fechas alternativas para celebrar la carrera.

El Gran Premio de China, con sede en el circuito de Shangai, era la cuarta prueba del calendario de 2020 de Fórmula Uno que arrancará el próximo 15 de marzo en Australia y la última prueba antes de que el certamen saltase a Europa, donde Holanda albergará la quinta cita del campeonato.

Tras la cancelación del GP de China, la competición saltará del GP Vietnam, que debuta este año y previsto para el próximo 5 de abril, al GP de Holanda, previsto para el 3 de mayo en el circuito de Zandvoort.

