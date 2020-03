Coronavirus: El rompecabezas organizativo que supone el aplazamiento de Tokio 2020

“Aplazar los Juegos Olímpicos no es como reprogramar un partido de futbol al sábado siguiente”, previno este fin de semana Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), aludiendo a la magnitud del desafío.

Estos son algunos ejemplos para dar una idea de la amplitud del rompecabezas que tienen ahora por delante los responsables olímpicos:

Todo depende de las nuevas fechas que finalmente se decidan, pero añadir los Juegos a una agenda deportiva de 2021 ya bien cargada es una pesadilla logística, ya que el próximo verano boreal se anuncia muy cargado: están programados los Mundiales de atletismo y de natación, además de la Eurocopa de fútbol, que ya ha sido aplazada a 2021.

La leyenda estadounidense de atletismo, Carl Lewis, sugirió organizar los Juegos de verano en 2022, el año de los Juegos de invierno en Pekín, para crear un “año de celebración olímpica”, pero esa opción no ha sido la elegida y el evento tendrá lugar en 2021.

Las Federaciones Internacionales de Atletismo y Natación comunicaron ya su predisposición a colaborar en hacer hueco a los Juegos Olímpicos, modificando las fechas de sus respectivos Mundiales de 2021, previstos en Eugene (Estados Unidos) y Fukuoka (Japón), respectivamente.

Para los Juegos de Tokio, están previstas 43 instalaciones-sede, algunas construidas para la ocasión, a veces de forma temporal, otras acondicionadas. Pero todas podrían tener problemas con el aplazamiento.

Según el COI, “varios sitios indispensables para los Juegos podrían no podrían estar disponibles en otras fechas posteriores”.

Es el caso del nuevo Estadio Olímpico de Tokio, de una capacidad de 68.000 plazas, que debe albergar conciertos y otras competiciones deportivas tras los Juegos. Eventos que hará falta reprogramar ahora.

