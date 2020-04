Coronavirus: El video viral de las italianas que juegan tenis desde el techo de sus casas

Vittoria Oliveri y Carola Pessina, las dos mujeres que juegan tenis para entretenerse durante el aislamiento por el coronavirus. (Foto Prensa Libre: ATP Tour)

Vittoria Oliveri y Carola Pessina son los nombres de las jóvenes que demostraron su talento con una espectacular precisión.

El video se viralizó gracias a la cuenta en twitter del ATP Tour, que publicó el video con el mensaje: “Just incredible to see. Liguaria, Italia, #tennisathome”,

En dicha cuenta se contabilizan más de dos millones y medio de reproducciones.

En el audiovisual Oliveri y Pessina golpean cada una seis veces la pelota.

El norte de Italia es el foco del coronavirus en dicho país, desde el nueve de marzo toda la península itálica se encuentra en cuarentena.

En Italia se prevé el reinició progresivo a la normalidad a partir de la segunda semana de de mayo.