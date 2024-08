Los Juegos Paralímpicos de París 2024 comenzarán oficialmente este miércoles 28 de agosto, y la plaza de la Concordia, junto con los Campos Elíseos, acogerán la inaguración en la capital francesa.

De acuerdo con el presidente de la competición, el francés Tony Estanguet, se espera que la ceremonia inaugural de los Paralímpicos sea innovadora, tras la que se dio en el río Sena que dio inicio a los Juegos Olímpicos 2024 en París.

"Para asegurar que la atención se centre en los logros de los atletas paralímpicos, los valores que encarnan y las emociones que nos inspiran, París ha querido ofrecerles la primera ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos fuera de los límites de un estadio", indicó Estanguet.

Según el sitio web oficial de la competencia, la ceremonia inaugural comenzará con un desfile en el que van a participar 184 delegaciones, y se espera que al evento asistan más de 4 mil 500 atletas y más de 70 mil espectadores.

La ceremonia se realizará a partir de las 20 horas de París (12 horas de Guatemala) y habrá un espectáculo que mostrará a los atletas paralímpicos y sus valores, en donde se darán "actuaciones nunca antes vistas".

Los organizadores del evento han asegurado que la accesibilidad será "universal", para que la ceremonia pueda disfrutarse sin limitaciones y libre de barreras por parte de todas las delegaciones.

En los países centroamericanos, la ceremonia de apertura se podrá observar a través de Claro Sports y también en la página web del Comité Paralímpico Internacional.

Para esta edición, se relizarán un total de 22 modalidades deportivas en 17 sectores de la "Ciudad de la Luz" y que tendrá como uno de sus lugares más importantes, el Palacio de Versalles.

