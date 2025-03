Dorival Júnior es despedido de la selección de Brasil tras la derrota 4-1 contra Argentina

“Nos reunimos y la CBF, en este momento, anuncia que finalizó el ciclo de Dorival Júnior“, comunicó el presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues, en una breve declaración ante los medios de comunicación.

El técnico de 62 años ya venía siendo cuestionado por su gestión frente a la selección y la contundente goleada contra la Albiceleste fue la gota que rebosó la copa.

“Le agradecemos mucho el trabajo realizado y le deseamos éxito en los próximos desafíos de su carrera. A partir de ahora vamos a trabajar en la búsqueda de un sustituto”, concluyó Rodrigues.

En los 15 meses que estuvo al frente de la Canarinha, desde enero de 2024, Dorival ganó siete juegos, empató otros siete y perdió dos, y el equipo se mostró especialmente vulnerable en la defensa, ya que encajó 17 goles y solo anotó 25.

🚨 BREAKING: Brazil have fired Dorival Junior following 4-1 defeat vs Argentina.



He’s no longer the head coach as Brazil are now looking for new manager with immediate effect. 💣🇧🇷 pic.twitter.com/G9Nj2GxgUy