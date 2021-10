Eddie Rosario lleva a los Bravos a la Serie Mundial por primera vez desde 1999

La victoria sobre la lomita se la acreditó el relevo Tyler Matzek (1-0) en trabajo de dos entradas.

Por los Dodgers, Buehler (0-1) cargó con la derrota en cuatro episodios.

For the first time since 1999, the @Braves are in the World Series! pic.twitter.com/j1TZ5vl3VS

— MLB (@MLB) October 24, 2021