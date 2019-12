El surf llevará los Juegos de París 2024 hasta Tahití

De esta forma, los Juegos Olímpicos se vivirán también en este rincón del océano Pacífico, a 15 mil kilómetros del corazón parisino de esa edición, con una diferencia horaria de doce horas.

“Teahupoo” será una palabra ligada a esa cita olímpica. Es el lugar en el que se dan algunas de las olas más espectaculares, potentes y peligrosas del mundo.

Esta decisión debe aún ser validada por la Comisión Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional (COI) el 8 de enero.

“Es una sorpresa muy agradable, y el reconocimiento de nuestra historia, es devolver sus títulos de nobleza a la Polinesia, donde se inició el surf”, reaccionó el presidente de la Federación de Surf de Tahití, Lionel Teihotu.

Tahití, un territorio de ultramar francés, ganó así el pulso que tenía con otras candidaturas, las de La Torche, Biarritz, Lacanau y Hossegor-Seignosse-Capbreton, todas ellas en Francia.

“Es el mejor lugar francés (para el surf) en esa época del año”, celebró el presidente del Comité de Organización de los Juegos Olímpicos de París 2024 (COJO), Tony Estanguet.

Para las fechas de los Juegos (26 julio-11 agosto 2024) están prácticamente garantizadas olas óptimas para los 24 hombres y las 24 mujeres que participen en las pruebas de surf.

Otro argumento que pesó a favor de la opción de Tahití era añadir un territorio lejano de ultramar al proyecto, para que los Juegos sean “de toda Francia”, una idea que sedujo pronto al Estado.

“Supone un honor y un orgullo para nuestro territorio como nación francesa del surf, tierra de origen de la disciplina y única candidata de ultramar, haber sido elegida para participar en la organización de una prueba olímpica de surf que marcará un hito”, reaccionó en un comunicado la presidencia de la Polinesia Francesa.

Ante los periodistas, Estanguet, tres veces campeón olímpico en canotaje, quiso desactivar una por una las posibles polémicas.

¿Qué impacto de carbono tendrá organizar una prueba en un lugar geográfico tan alejado? Es una de las dudas que planea sobre esta medida, como también el de la previsión de menos público que en otros de los lugares que eran candidatos.

One of the most beautiful wave in the world for the most spectacular Games! Paris 2024 chooses Teahupo’o in Tahiti to host surfing Olympic ! Next step : CIO approval ! #RoadtoParis2024 pic.twitter.com/zGDMEkMRe3

— Paris 2024 (@Paris2024) December 12, 2019