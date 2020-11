Empleados funerarios se toman fotos con el cuerpo de Maradona y uno revela qué pasó y cómo fue el momento

Las dos fotografías que se viralizaron con el cuerpo de Maradona. (Fotografía Prensa Libre)

Pinier fue la funeraria encargada de transportar el cuerpo de Maradona. Esta empresa ha trabajado en varias ocasiones con la familia de Maradona.

Pero el nombre Pinier cobró aún más relevancia por la polémica que provocaron tres empleados. ¿Por qué? Se tomaron una foto con el cadáver del “Diez”.

Dos de ellos son Claudio Ismael y Claudio Fernández, padre e hijo, quienes se retrataron junto al cuerpo de Maradona en la caja fúnebre. La foto ardió como la pólvora en las redes sociales y rápidamente vino el descontento de los seguidores del astro argentino.

Durante el programa de Radio 10, Claudio Fernández, explicó qué fue lo que pasó con la fotografía y desligó a la empresa de la responsabilidad.

“Yo con (Sepelios) Pinier y con varias cocherías, trabajo hace varios años. Soy de las personas que no piensan en sacar fotos de féretros o fallecidos, por respeto. ¿Qué te puedo decir? Estábamos acomodándolo, ya para llevarlo, y me dicen ‘flaco’ y mi hijo, como todo pibe, levantó el pulgar y sacaron la foto. Pido respeto y perdón a todos”, dijo el involucrado.

Recordó que en ese momento estaba pasando “los nervios de que quede bien Maradona. Lo llevaban a la Casa Rosada. Y que tanto Giannina, Dalma, Claudia y los familiares más íntimos puedan despedirse del ídolo”.

“He recibido amenazas. Soy de barrio, me conocen. Me dicen que me van a matar, que me van a romper la camioneta, amenazan a mis hijos, y no soy de esa clase de personas. Esa foto no fue sacada de mi teléfono, la sacaron de otro, eso es lo peor de todo. Jamás pensé que la iban a subir o que la iban a pasar a un grupo o viralizar. Le pido disculpas a la familia Maradona”, agregó.

Claudio contó que fue despedido de la empresa Pinier Sepelios, en la que trabajaba desde hacía siete años. “Maradona es ídolo de todos. Mío, tuyo y del mundo. Lo que hice no fue intencional, ni de mi parte ni de mi hijo. De la empresa me echaron. Me echaron por algo que yo no hice. Y la empresa no tiene la culpa, tampoco. Si ves la foto -soy el de anteojos- levanté justo la cabeza. Estaba acomodándolo, me dijeron ‘flaco’ y justo levanté la vista y mi hijo levantó el pulgar. Nada más. Fue algo instantáneo. Yo lo que más quería era dejarlo como un ídolo y que sus familiares se despidieran, como hicimos con toda su familia”, explicó.

El trabajo de Claudio era manejar la camioneta para buscar el cuerpo, prepararlo y tras dejarlo en la Casa Rosada, irse a dormir, cuando le avisaron que se publicaron las fotos.

La tercera persona en la foto fue divulgada por el abogado de Maradona, Matías Morla, en su cuenta de Twitter: “Diego Molina es el canalla que se sacó una foto junto al féretro de Diego Maradona. Por la memoria de mi amigo no voy a descansar hasta que pague por semejante aberración”.