Esta es la lesión que ha obligado al ‘Rey Mysterio’ a retirarse

“La próxima semana en WWE Raw, Rey Mysterio tendrá su ceremonia de retiro“, escribió en redes sociales la WWE.

El popular luchador mexicano-estadounidense Óscar Gutiérrez Rubio, más conocido como ‘Rey Mysterio’, sufrió una lesión en el ojo después de un ataque de Seth Rollins.

En esa última aparición, el 11 de mayo en el Monday Night RAW, el ‘Rey Mysterio’ se enfrentó en un duelo por equipos a Seth Rollins y Murphy.

El ‘Rey Mysterio’, en equipo con Aleister Black, protagonizó un intenso combate, pero cuando intentó someter a Murphy con un “619”, apareció Rollins y lo llevó hacia la banda de las butacas.

En esta acción, Rollins dañó el ojo de su rival en la esquina de uno de los escalones que se encuentran debajo del ring.

A pesar de este momento incómodo entre ambos luchadores, Rollins será el anfitrión en la ceremonia de despedida. Cabe destacar que el contrato del ‘Rey Mysterio’ con la WWE se venció recientemente y no fue renovado.

UPDATE: @WWERollins will be the host of @reymysterio's retirement ceremony next week on #WWERaw. https://t.co/snaPg1RnHX

— WWE (@WWE) May 26, 2020