Adriana Ruano se vistió de heroína nacional el pasado marte 31 de julio tras obtener la primera medalla de oro para Guatemala y convirtiéndose en la primera mujer en lograr una medalla olímpica para el país.

Compitió contra otras 5 grandes rivales que han tenido logros mundiales y olímpicos, una de ellas era la española Fátima Gálvez, medallista de oro en Tokio 2021.

La española mostró insatisfacción por el entorno que rodeó el evento: “No tiene sentido que en un deporte que requiere de concentración y de precisión, la grada esté chillando, alentando a sus tiradoras. Me alegro por nosotras, pero no tiene sentido”, aseguró.

Hizo hincapié y comparó su competencia con la de los varones: “Pero reivindico que es un deporte de precisión y que la grada debe estar en silencio. Por lo visto no había música en la final de los hombres”.

A lo largo de toda la final se pudo escuchar un murmullo constante de la grada, además una música puesta por la organización, algo que podría llegar a ser llamativo en una de las disciplinas que requieren un mayor nivel de concentración, sin embargo a sus otras compañeras no les llegó a afectar tanto y a Adriana Ruano no le afectó en lo absoluto todas esas condiciones, incluso haciendo récord olímpico.

Igualmente, la cordobesa puntualizó también cierta molestia por la hora de inicio, dado que "si los hombres son a las nueve y media, ¿por qué las mujeres tenemos que empezar a las nueve? Si había un reflejo en el telón, ¿para nosotras no hay reflejo? Eso me molesta muchísimo. No hay igualdad en ningún sentido, eso había que decirlo", añadiendo que "jugar con la carta del griterío de la grada no es juego limpio, aunque sea igual para todas".

Cabe mencionar que Gálvez fue la segunda en irse eliminada en la final de la prueba, en la ronda previa había acabado en el segundo puesto con 122 tiros acertados de 125, ya en la final realizó 23 disparos de 30; mientras que Ruano mejoró muchísimo su rendimiento en la ronda final pese a los "chillidos" de las personas presentes.