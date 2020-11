Hamilton gana en Turquía e iguala récord de siete títulos mundiales de Schumacher

Pese a salir desde la sexta posición en la parrilla de salida, en un circuito que presentó dificultades a su equipo durante todo el fin de semana, Hamilton, con un pilotaje brillante, acabó ganando contra todo pronóstico, terminando la carrera con unos neumáticos muy desgastados.

El británico estuvo acompañado en el podio en Estambul por el mexicano Sergio Pérez (Racing Point), que cruzó la meta en segunda posición, y por el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), tercero, que subió al cajón por primera vez en una complicada temporada de 2020.

Último rival del ahora septuple campeón del mundo británico, su compañero finlandés Valtteri Bottas, que prometía el jueves hacer todo lo posible por “retrasar” el título de Hamilton, no pudo cumplir su palabra.

Tras haber encadenado los trompos en una pista difícil, el escandinavo solo pudo terminar decimocuarto, sin marcar puntos.

Con tres pruebas por disputar y 26 puntos a ganar como mucho en cada una (78 en total), el campeón británico, con 110 unidades de ventaja, no puede ser alcanzado.

❤️ “That’s for all the kids out there to dream the impossible, you can do it too.” #HAMIL7ON

pic.twitter.com/LDsbhP4auR

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 15, 2020