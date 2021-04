Hideki Matsuyama hace historia como el primer japonés que conquista el Masters de Augusta

Hideki Matsuyama, número 25 del mundo, vio cumplido este 11 de abril el gran sueño de su vida al convertirse en el primer japonés que conquista el Masters de Augusta, su primer título mayor como profesional. Golfistas japoneses compiten por la chaqueta verde desde la edición de 1936.

Matsuyama, de 29 años, entregó hoy una tarjeta de 73 golpes (+1) y acumuló 278 en las cuatro rondas (-10), uno menos que el segundo clasificado, el estadounidense Will Zalatoris (279, -9).

El tercer lugar lo compartieron dos estadounidenses: Jordan Spieth, ganador del torneo en 2015; y Xander Schuffele, que luchó por el título hasta el hoyo 16 cuando hizo un doble bogey de tres golpes. Ambos terminaron con 281 golpes (-7).

El español Jon Rahm, que hoy acumuló 66 golpes (-6), acabó quinto (282, -6).

