Histórico primer campeonato mundial para Max Verstappen al ganar en la última vuelta

Mercedes se tuvo que conformar con ganar el Mundial de constructores por octava vez seguida, en una carrera que el otro Red Bull, el del mexicano Sergio Pérez, abandonó al final, cuando había entrado en pista el coche de seguridad.

Al acabar tercero este domingo, Sainz firmó su sexto podio en la F1, el cuarto con Ferrari; y ascendió dos plazas, para acabar quinto el Mundial, el mejor resultado de toda su carrera, en su mejor temporada en la categoría reina.

El otro español, el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Alpine) fue octavo y acabó la temporada -el año de su regreso a la F1, tras dos ausente- en décima posición, firmando su mejor campaña desde 2014, cuando pilotaba en Ferrari.

En un final absolutamente loco, Verstappen -que recibió felicitación y abrazo de Hamilton tras la prueba- ganó su primer Mundial en una carrera que el japonés Yuki Tsunoda acabó cuarto, por delante del otro Alpha Tauri, el del francés Pierre Gasly.

A dream come true for @Max33Verstappen as he crosses the line in Abu Dhabi 👀

And becomes F1 World Champion for the first time! 👑 🏆#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/DIF51TL6Sk

— Formula 1 (@F1) December 12, 2021