Katy Díaz, la surfista de El Salvador aspirante a los Olímpicos a la que un rayo mató mientras entrenaba

El incidente ocurrió en la playa El Tunco, en El Salvador, cuando la joven se preparaba para un torneo que le hubiera dado la oportunidad de competir en los Juego Olímpicos de Tokio.

It is with a heavy heart that the ISA has learned about the passing of El Salvador’s Katherine Diaz. pic.twitter.com/7SQCEHPpu3

— ISA (@ISAsurfing) March 21, 2021