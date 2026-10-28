“Las estrellas se alinean”: Los Ángeles 2028 presenta el lema de sus Juegos Olímpicos

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“Las estrellas se alinean”: Los Ángeles 2028 presenta el lema de sus Juegos Olímpicos

Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028 revelaron este miércoles su lema oficial, “Las estrellas se alinean”.

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El año 2028 será el segundo en que Los Ángeles reciba los Juegos Olímpicos. La primera vez fue en 1984. (Foto Prensa Libre:/Hemeroteca AFP.

El año 2028 será el segundo en que Los Ángeles reciba los Juegos Olímpicos. La primera vez fue en 1984. (Foto Prensa Libre:/Hemeroteca AFP.

La organización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028 anunció este miércoles que el lema oficial de la competición será "Las estrellas se alinean" (Stars Align, en inglés).

El lema fue presentado mediante un video acompañado por música de Red Hot Chili Peppers, que combina imágenes de hazañas deportivas con escenas que reflejan el estilo de vida y los lugares emblemáticos de la ciudad californiana.

Entre los escenarios destacados aparece el Memorial Coliseum de Los Ángeles, que albergará la ceremonia de inauguración de los Juegos junto con el estadio SoFi, en Inglewood.

Será la primera vez en la historia olímpica que la ceremonia de apertura se celebre simultáneamente en dos sedes. "Los Ángeles es el lugar donde los sueños se hacen realidad, y los Juegos Olímpicos nos muestran lo que es posible cuando el mundo se une", aseguró Casey Wasserman, presidente de LA28, en un comunicado.

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Según explicó, el lema hace referencia a la relación de Los Ángeles, conocida popularmente como la Ciudad de los Sueños, con el entretenimiento, la cultura y la creatividad. "Cuando el triunfo del deporte se encuentra con la ciudad de los sueños, 'Las estrellas se alinean'", expresó Wasserman. "Estamos deseando que las estrellas se alineen en 2028 para poder compartir este momento con todos", añadió.

Los Ángeles se prepara para los Juegos Olímpicos 2028

La organización también busca convertir el lema en "un grito de guerra" para los atletas que participen en las competencias, los voluntarios que colaboren durante el evento y los aficionados que asistan a las distintas actividades.

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 se inaugurarán el 14 de julio de 2028, mientras que los Juegos Paralímpicos comenzarán el 15 de agosto del mismo año.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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