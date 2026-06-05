Leclerc lidera el primer ensayo de Mónaco en una sesión marcada por accidentes

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) marcó el mejor tiempo este viernes 5 de junio en el primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Mónaco, sexta fecha del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en las calles del principado de la Costa Azul. Los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin), quien golpeó su monoplaza contra las barreras, marcaron el duodécimo y el vigésimo tiempo, respectivamente.

En la mejor de sus 31 vueltas, Leclerc cubrió los 3,337 metros del circuito urbano de Montecarlo en 1 minuto, 13 segundos y 978 milésimas, 226 menos que su compañero, el séptuple campeón mundial británico Lewis Hamilton, quien dio tres vueltas menos y registró el segundo mejor tiempo.

La sesión se interrumpió brevemente en dos ocasiones con bandera roja debido a los accidentes, sin consecuencias mayores, del francés Isack Hadjar (Red Bull), frente a la zona de garajes, y del doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso, que golpeó su AMR26 contra las protecciones a la salida del túnel.

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), cuatro veces campeón del mundo, terminó tercero, a más de medio segundo de Leclerc. Un puesto detrás se ubicó el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato y, con 19 años, el más joven de la historia, quien quedó a 559 milésimas del monegasco en una sesión en la que la mayoría logró su mejor vuelta con neumáticos medios.

Sainz rodó poco y, en la mejor de sus 14 vueltas, quedó a poco más de dos segundos del tiempo del ídolo local. Alonso, que sufrió su percance a falta de tres minutos para el final del ensayo y dañó el alerón delantero y parte de la suspensión delantera derecha, completó 21 giros en una pista donde logró dos de sus 32 victorias en la Fórmula Uno. En su mejor intento, también con neumáticos medios, quedó exactamente a 2 segundos y 700 milésimas de Leclerc.

El accidente de Hadjar fue más aparatoso que el de Alonso y los daños en el Red Bull fueron mayores que los sufridos por el Aston Martin.

ACCIDENTES QUE PUEDEN PASAR EN MÓNACO: Hadjar entró pasado, perdió el control de su monoplaza y terminó chocando contra el muro en la FP1.



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El mexicano Sergio Pérez (Cadillac) marcó el decimocuarto mejor tiempo, esta vez con neumáticos blandos. En su mejor de 28 vueltas quedó a 2 segundos y 192 milésimas de Leclerc.

Por su parte, el argentino Franco Colapinto (Alpine), quien viene de terminar sexto en Canadá, registró el decimoquinto tiempo. En su mejor de 32 giros, con neumáticos medios, quedó por detrás del piloto monegasco.

El segundo entrenamiento libre comenzará a las 17.00 horas.