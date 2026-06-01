Piloto guatemalteco Santiago de León logra un valioso puesto en el Campeonato Italiano de Karting

La perseverancia, el talento y la capacidad para superar la adversidad volvieron a quedar demostrados por el piloto guatemalteco Santiago de León. Con apenas 11 años, el joven corredor completó este fin de semana una destacada actuación en la segunda fecha del Campeonato Italiano de Karting, disputada en el circuito de La Conca, en Muro Leccese, Italia, donde logró finalizar dentro del Top 20 de una de las competencias más exigentes de Europa.

Más allá del resultado, la carrera marcó el cierre de una importante etapa en la trayectoria de “Santi, quien se despidió oficialmente del equipo Baby Race para emprender nuevos retos dentro del kartismo italiano y continuar su crecimiento en el ámbito internacional.

El Campeonato Italiano de Karting es considerado una de las principales plataformas de formación para jóvenes talentos. De sus pistas han surgido pilotos que posteriormente alcanzaron las categorías más importantes del automovilismo mundial, incluida la Fórmula 1. Por ello, competir en este escenario representa una valiosa oportunidad para que el guatemalteco continúe perfeccionando su técnica y acumulando experiencia frente a los mejores pilotos de su generación.

La fecha celebrada en La Conca reunió a más de 50 competidores provenientes de distintos países, elevando el nivel de exigencia desde las primeras sesiones.

Durante la clasificación, Santiago de León mostró un buen ritmo, pero la intensa batalla en pista le jugó una mala pasada. En la segunda vuelta recibió un contacto que lo sacó momentáneamente del trazado, provocando que suciedad y restos de caucho ingresaran al sistema del kart.

El incidente afectó el funcionamiento del carburador y provocó fallas en el motor, que condicionaron gran parte de su rendimiento durante el resto del fin de semana. Aun así, el piloto nacional logró completar la sesión y ubicarse en la posición 23 de la clasificación.

Lejos de rendirse, Santiago y su equipo trabajaron intensamente para encontrar soluciones. Durante la segunda jornada mejoró sus registros pese a que los problemas mecánicos persistían. Finalmente, los ingenieros optaron por sustituir el carburador antes de la prefinal, donde el guatemalteco volvió a demostrar su potencial al quedar a solo cuatro décimas de segundo de los líderes.

La recompensa llegó en la carrera definitiva. Partiendo desde la posición 25, Santiago protagonizó una sólida remontada que le permitió ganar varios puestos para cruzar la meta en la casilla 19, confirmando una vez más su capacidad para competir y sobreponerse a las dificultades.

Santiago de León, durante su participación el pasado fin de semana en Italia. (Foto Prensa Libre: Cortesía César Pérez).

Con esta actuación concluye un capítulo importante junto a Baby Race, pero también se abre una nueva etapa llena de oportunidades para el joven piloto guatemalteco, que continúa construyendo su camino en el automovilismo internacional.

Ahora, Santiago de León ya enfoca su preparación en la próxima fecha del Campeonato Italiano de Karting, programada del 26 al 28 de junio en el Circuito Internacional de Nápoles, en Salerno, donde buscará seguir acumulando experiencia y acercándose a sus grandes sueños sobre el asfalto europeo.