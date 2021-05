Lewis Hamilton firma su pole position número 100 en el GP de España

Hamilton saldrá el domingo el primero de la parrilla por delante de su principal rival, el holandés Max Verstappen (Red Bull), mientras que en la segunda línea estarán el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

“I’ve never really been a driver that sticks it on pole” @LewisHamilton speaking after claiming his first pole position back in 2007 #F1 pic.twitter.com/Z7qzlNqmdf

100 POLES! I can’t even begin to describe how this feels. I can’t thank the team and everyone back at the factory enough for everything they’ve done to help us secure this incredible milestone. I feel so humbled and very grateful. This feels like my first win all over again 🙌🏾💯 pic.twitter.com/KkCgShdhq2

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) May 8, 2021