Los Juegos Paralímpicos se disputarán a puerta cerrada

Incluso el de Shizuoka (centro de Japón), escenario de varias pruebas de ciclismo en los Juegos con presencia de espectadores, ha visto empeorar su situación sanitaria y no permitirá público en los Paralímpicos.

“En vista de la presente situación, era inevitable (organizar las pruebas) a puerta cerrada”, declaró la presidenta de Tokio-2020, Seiko Hashimoto, en una rueda de prensa este lunes por la noche.

No obstante, los alumnos de escuelas locales podrán asistir a ciertas pruebas a petición de las autoridades locales o los colegios, con el objetivo de avanzar hacia “una sociedad más inclusiva”.

“Esperamos poder dar sueños y esperanzas al mayor número posible de niños”, deseó Hashimoto.

“La decisión de no aceptar espectadores ha sido tomada por consideración a los deportistas, pero también a la sociedad japonesa”, declaró Toshiro Muto, director general de Tokio-2020.

Según un sondeo de la agencia Kyodo publicado este lunes, la población nipona, descontenta con la gestión de la crisis del gobierno, era en su mayoría favorable a la puerta cerrada para los Juegos Paralímpicos, aprobada por el 65% de las personas preguntadas.

El país vive desde finales de junio su peor ola de coronavirus hasta el momento, por el efecto especialmente de la variante Delta, más contagiosa.

La campaña de vacunación, que comenzó muy tarde en el país, se ha acelerado estas últimas semanas, pero tan solo el 37% de la población nipona está completamente vacunada en estos momentos, la tasa más baja entre los países del G7.

Frente al empeoramiento de la situación sanitaria antes de los Juegos, el gobierno japonés había decretado a mediados de julio un estado de urgencia en una parte del país, incluida su capital, por cuarta vez desde el inicio de la pandemia.

Esta medida permite a las autoridades locales instar a la población a evitar los desplazamientos no imprescindibles y pedir a los bares y restaurantes que cierren a las 20h00 y no sirvan alcohol.

Pero el estado de urgencia, que debería prolongarse el martes hasta mediados de septiembre y extenderse geográficamente, según los medios locales, parece cada vez menos eficaz: los casos diarios de covid-19 no paran de aumentar y superaron por primera vez la barrera de los 20.000 a nivel nacional el viernes y el sábado.

El comité de organización de los Juegos asegura sin embargo que esta ola de infecciones, que empezó varias semanas antes de la cita olímpica, no está relacionada con el evento.

Hasta la fecha, se han identificado unos 540 casos de covid-19 en Japón entre personas involucradas en los Juegos Olímpicos (deportistas, organizadores y medios de comunicación), la mayoría de ellos entre empleados establecidos en Japón.

Además, 31 personas relacionadas con los Juegos Paralímpicos han dado positivo hasta el momento y se han reportado otros casos ente los equipos que ya han llegado al archipiélago para entrenarse antes de los Juegos.

Los cerca de 4.400 deportistas esperados en Tokio para los Juegos Paralímpicos tendrán que someterse a medidas exigentes, con test diarios de covid-19 y restricciones de movimiento.

Oh, there you are. ❤️💙💚

The #Agitos inside the Paralympic Village.#Paralympics #Tokyo2020 pic.twitter.com/zLAm7joKLs

— Paralympic Games (@Paralympics) August 16, 2021