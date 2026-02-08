Los reyes del Super Bowl: los equipos más laureados en la NFL

El Super Bowl LX se disputará en el Levi's Stadium, casa de los San Francisco 49ers, con un duelo entre New England Patriots y Seattle Seahawks. Los Patriots buscan ganar su séptimo campeonato en la historia de la NFL, mientras que los Seahawks sueñan con alzar su segundo título.

La victoria de Nueva Inglaterra este domingo los convertiría en la franquicia con más Super Bowls ganados en la historia del fútbol americano profesional. Actualmente comparten el primer lugar histórico con Pittsburgh Steelers, ambos con seis trofeos Vince Lombardi en sus vitrinas.

A continuación, repasamos los equipos más ganadores en la historia del Super Bowl y las dinastías que marcaron épocas en la liga profesional de fútbol americano más importante del mundo.

Los equipos con más Super Bowls en la historia

New England Patriots - 6 campeonatos

(XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLIX, LI, LIII) Pittsburgh Steelers - 6 campeonatos

(IX, X, XIII, XIV, XL, XLIII) San Francisco 49ers - 5 campeonatos

(XVI, XIX, XXIII, XXIV, XXIX) Dallas Cowboys - 5 campeonatos

(VI, XII, XXVII, XXVIII, XXX) Green Bay Packers - 4 campeonatos

Patriots y Steelers, los más ganadores

New England Patriots y Pittsburgh Steelers son los equipos con más campeonatos en la historia de la NFL, compartiendo el honor con seis Super Bowls ganados cada uno. Si los Patriots se coronan en esta edición LX, se convertirían en la franquicia más exitosa con siete títulos.

Los Steelers construyeron su leyenda en la década de 1970. Pittsburgh dominó esa época con una defensiva legendaria conocida como la "Cortina de Acero", mientras que en ataque brillaron figuras como el mariscal de campo Terry Bradshaw, el corredor Franco Harris y el receptor Lynn Swann.

Con esa dinastía histórica, Pittsburgh conquistó cuatro trofeos Vince Lombardi en los años setenta. Los Steelers se convirtieron en el equipo dominante de esa década y establecieron un estándar de excelencia que marcó a toda una generación del fútbol americano.