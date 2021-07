Max Verstappen dominó el primer entrenamiento libre en Silverstone

En su mejor vuelta, Verstappen cubrió, con neumático blando, los 5.891 metros de la mítica pista inglesa en un minuto, 27 segundos y 35 milésimas, 779 menos que Lando Norris (McLaren) -con medio- y con 780 de ventaja sobre otro inglés, el séptuple campeón del mundo Lewis Hamilton (Mercedes) -segundo en el Mundial, a 32 puntos-, que logró su mejor crono con idéntico compuesto que el neerlandés.

A partir de las seis de la tarde (las siete, en horario peninsular español: las 17:00 horas GMT) se disputará una sesión cronometrada que decidirá los puestos de salida de la primera calificación de la historia de la F1 que se decidirá este sábado a través de una prueba sprint (17 vueltas, poco más de cien kilómetros), que será la que ordene la formación de salida de la carrera dominical.

