El estadounidense Noah Lyles se convirtió en el hombre más rápido del mundo al vencer en el Estadio de Francia, en los Juegos Olímpicos de París, la final olímpica de los 100 metros con un tiempo de 9,79, marca personal, aventajando en solo cinco milésimas al jamaicano Kishane Thompson.

Lyles inició en París, en la primera final que disputa, el reto con el que ha llegado a la ciudad francesa, el de ganar los oros en 100, 200 y el relevo 4x100, el mismo triplete que hizo hace justo un año en los Mundiales de Budapest.

El velocista estadounidense, 27 años, afrontó la final consciente de que los casi 80.000 espectadores que abarrotaron el Estadio de Francia estaban pendientes de él y él respondió montando un 'show' antes de la carrera.

Sus 0.178 de reacción fueron el peor tiempo de los ocho finalistas, por lo que en carrera le tocó remontar, algo que hizo con esa punta de velocidad que a mitad de recorrido le ha salvado de una mala salida.

En meta paró el crono 9.79, mismo tiempo que el joven jamaicano Kishane Thompson, que llegó solo cinco milésimas después para colgarse la plata y sorprender al estadounidense Fred Kerley, que se conformó con el bronce con sus 9.81.

Lyles da el primer título olímpico de los 100 metros para un estadounidense desde 2004. Han pasado 20 años, desde el triunfo de Jutin Gatlin, una sequía que lleva un nombre y un apellido, Usain Bolt, rey hasta 2016, con la propina del italiano Marcell Jacobs en Tokio 2020.

Por su parte Thompson, que llegaba a la capital parisina como el atleta más rápido del año gracias a esos 9.77 logrados el 28 de junio en los trials jamaicanos, se tendrá que conformar con una plata que no le habrá dejado muy satisfecho.

Llegó a sus segundos Juegos Olímpicos como una de las grandes atracciones, especialmente luego de ganar tres medallas de oro en el Mundial de Budapest, donde culminó en lo más alto del podio en los 100 y 200 metros, además en el relevo 4x100.

Lyles, que en estos Juegos buscará un segundo oro en los 200 e incluso asaltar la plusmarca mundial de Bolt, es el primer velocista que repite corona en los 100 metros en dos grandes competiciones consecutivas desde la retirada del gigante jamaicano.

“I told you!”



Noah Lyles wins GOLD in the men’s 100m in a photo finish by 0.005 😳 pic.twitter.com/M5HfVd02SS