NBA admite riesgos en plan de retorno en Disney World por el coronavirus

En una videoconferencia con el evento Time 100, Silver abordó las crecientes preocupaciones alrededor del reinicio de la competición el próximo 30 de julio, con 22 equipos concentrados entre uno y tres meses en el complejo deportivo de Disney World (Orlando).

Ante la alarmante expansión del coronavirus en el estado de Florida, donde se ubica Orlando, Silver reiteró que los juegos se volverían a parar si se diera un brote importante en Disney World.

Sin embargo, el comisionado recalcó que el sistema de detección de casos y rastreo de contactos que pondrán en marcha en la concentración debe ser suficiente para evitar una nueva suspensión.

“Si los casos son aislados, eso es una cosa”, dijo Silver. “Pero si tenemos muchos casos, vamos a parar (…) No nos queda otra opción que aprender a vivir con este virus. Ninguna opción está libre de riesgos en este momento”.

