NBA: Oklahoma City Thunder conquista su primer campeonato y hace historia

Los Oklahoma City Thunder de Shai-Gilgeous Alexander conquistaron este domingo el anillo de la NBA tras vencer en el séptimo partido de las Finales y por 103-91 a los Indiana Pacers, muy lastrados por la lesión en el primer cuarto de su estrella Tyrese Haliburton. El duelo fue disputado en un repleto y vibrante Paycom Center, que estalló en júbilo con el sonido final de la bocina.

Fue una serie que tuvo de todo: drama, remontadas, noches de inspiración individual y un pulso constante entre dos equipos que demostraron por qué llegaron hasta las Finales. Oklahoma, con una plantilla joven pero madura, se impuso con carácter y determinación en el partido definitivo, imponiendo su estilo de juego desde el primer cuarto.

El Thunder fue uno de los equipos más consistentes a lo largo de la temporada regular. Terminó como el mejor sembrado del Oeste y demostró que no necesitaba estrellas veteranas para competir al más alto nivel. Su sistema colectivo, la solidez defensiva y la aparición de figuras claves en momentos cruciales marcaron el camino hacia la gloria.

La serie ante Indiana fue un vaivén de emociones. Cada equipo ganó tres partidos, dejando la resolución para un último choque que definía todo. Los resultados fueron parejos y reflejaron la intensidad del duelo: 110-111, 123-107, 107-116, 111-104, 120-109, 91-108 y finalmente el 103-91 que consagró a los de Oklahoma.

En ese Juego 7, el Thunder supo golpear temprano y controlar los tiempos. Los Pacers no lograron recuperar su ritmo ofensivo, y cuando intentaron reaccionar, ya era tarde. La defensa de Oklahoma fue impecable, y su ejecución ofensiva, precisa. Cada posesión fue tratada con la seriedad de quien entiende que se juega la historia.

Uno de los momentos más impactantes de la serie ocurrió en el Juego 7, cuando Tyrese Haliburton, la figura de los Pacers, se lesionó nuevamente en la pierna derecha. Aunque el equipo de Indiana mostró coraje hasta el final, no logró reponerse del golpe anímico ni físico que representó la baja de su armador.

