¿Obligados a irse de EE. UU.? Qué sucedió con Irán tras su debut contra Nueva Zelanda en el Mundial 2026

La selección de Irán debutó el pasado 15 de junio en el Mundial 2026 con un empate 2-2 ante Nueva Zelanda, lo que deja a todos los equipos del Grupo G —donde también están Egipto y Bélgica— igualados en puntos.

Sin embargo, lejos del ambiente futbolero y del entusiasmo de competir en una Copa del Mundo, detrás de la cancha se han reportado denuncias de la selección iraní, cuyos integrantes afirman que EE. UU. les ha exigido abandonar "inmediatamente el país".

Así lo aseguró el seleccionador de Irán, Amir Ghalenoei, quien afirmó en una rueda de prensa posterior al partido que las autoridades obligaron a toda la delegación iraní a abandonar "de forma inmediata" el país.

Esto ocurre en medio de las tensiones entre EE. UU. e Irán, no solo por la guerra que comenzó el pasado 28 de febrero, sino también por asuntos geopolíticos como el bloqueo en el estrecho de Ormuz y las negociaciones entre ambos países para alcanzar un acuerdo de paz.

Además, Ghalenoei dijo que al equipo iraní no se le permitió permanecer una noche más en Los Ángeles para descansar después del partido contra Nueva Zelanda, pese a que ya contaba con autorización para hacerlo.

Los iraníes Mohammad Mohebi y Mehri Taremi:



"El Mundial es un desastre para nosotros. No queremos tener excusas, pero no es una competición justa".



Los jugadores de Irán explican que deben entrar y salir de Estados Unidos el mismo día desde México y que están cansados. pic.twitter.com/CDE8E8FJhc — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) June 16, 2026

"No sabemos por qué nos hacen volver (a Tijuana, donde tienen su concentración) y es muy raro porque otros están tomando nuestras decisiones", dijo el técnico iraní.

🤬🇮🇷 Amir Ghalenoei, DT de Irán, después de que no le permitan quedarse a dormir en Los Ángeles:



"SOMOS EL EQUIPO MÁS MALTRATADO DE TODO EL MUNDIAL.



Hemos pasado mucho tiempo viajando en avión. Ni siquiera nos dieron tiempo para recuperarnos tras el partido de hoy.



Dijeron… https://t.co/QC0fxjQlMi pic.twitter.com/XMXInvGRGW — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 16, 2026

El entrenador calificó a su país como "el más oprimido de toda la Copa del Mundo", tras afirmar que, después del partido, los jugadores y el cuerpo técnico se vieron obligados a abordar un avión.

Protestas

Antes del partido también se registró un ambiente tenso en los alrededores del estadio, donde unas 200 personas expresaron su rechazo a la participación de Irán en la competición mundialista.

En el centro de la protesta se encontraba Parsa, quien portaba la bandera iraní actual sujeta a los tobillos para que la gente pasara sobre ella y la pisara. Según explicó, era su forma de protestar contra el régimen iraní y la participación de la selección nacional en el Mundial.

😔 ¡NO TODO ES FIESTA!



⛔️ Comienzan las protestas de los iraníes a las afueras del Estadio de Los Ángeles.



📹 @eliasquijadag #ElMundialEnPosta pic.twitter.com/jOlIxh8knx — POSTA Deportes (@POSTADeportes) June 15, 2026

"No acepto esta bandera que ves aquí tendida en el suelo. Esta bandera mata a personas. Han matado a mucha gente de mi generación que solo quiere libertad. FIFA sabe que no nos gusta esta bandera y que no lo aceptamos, pero queremos que el mundo sepa que no apoyamos la corrupción ni el terrorismo", indicó a EFE.

Celebración polémica

Otro factor que ha sido relevante en el debut de Irán en el Mundial fue una curiosa celebración que el jugador Mohammad Mohebi hizo tras empatar el partido contra Nueva Zelanda.

⚽️🏆🔥 MUNDIAL 2026:



🇮🇷🇺🇸 El jugador iraní Mohammad Mohebi marcó un gol en el partido entre Irán y Nueva Zelanda durante el Mundial 2026 y lo celebró realizando un gesto de “pistola” con los dedos apuntando hacia la grada, en un estadio en Estados Unidos.



Tras el encuentro,… pic.twitter.com/1ESN2d4o5t — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 16, 2026

Tras anotar, el jugador iraní fue en dirección a las gradas e hizo un gesto donde simuló disparar ráfagas con un arma, lo que generó polémica en redes sociales.

🚨😱 ¡LA CELEBRACIÓN QUE DESATÓ LA POLÉMICA!



El agónico empate de Irán🇮🇷 ante Nueva Zelanda🇳🇿 en el SoFi Stadium pasó a segundo plano tras el controvertido festejo de Mohammad Mohebi.



⚽ Tras marcar de cabeza, el atacante iraní corrió hacia las tribunas y realizó un gesto… pic.twitter.com/i3hbhQEbil — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) June 16, 2026

Lea también: Qué incluye el acuerdo entre EE.UU. e Irán y por qué cayó el precio del petróleo













