Deporte Internacional
¿Obligados a irse de EE. UU.? Qué sucedió con Irán tras su debut contra Nueva Zelanda en el Mundial 2026
El debut de Irán en el Mundial 2026 ha generado diversas reacciones, debido a manifestaciones, una polémica celebración y denuncias del equipo de ser obligados a irse de EE. UU.
El centrocampista iraní Mehdi Ghayedi (izq.) y el delantero Mohammad Mohebi celebran después de que Mohebi anotara un gol en la segunda mitad durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Irán y Nueva Zelanda. (Foto Prensa Libre: EFE)
La selección de Irán debutó el pasado 15 de junio en el Mundial 2026 con un empate 2-2 ante Nueva Zelanda, lo que deja a todos los equipos del Grupo G —donde también están Egipto y Bélgica— igualados en puntos.
Sin embargo, lejos del ambiente futbolero y del entusiasmo de competir en una Copa del Mundo, detrás de la cancha se han reportado denuncias de la selección iraní, cuyos integrantes afirman que EE. UU. les ha exigido abandonar "inmediatamente el país".
Así lo aseguró el seleccionador de Irán, Amir Ghalenoei, quien afirmó en una rueda de prensa posterior al partido que las autoridades obligaron a toda la delegación iraní a abandonar "de forma inmediata" el país.
Esto ocurre en medio de las tensiones entre EE. UU. e Irán, no solo por la guerra que comenzó el pasado 28 de febrero, sino también por asuntos geopolíticos como el bloqueo en el estrecho de Ormuz y las negociaciones entre ambos países para alcanzar un acuerdo de paz.
Además, Ghalenoei dijo que al equipo iraní no se le permitió permanecer una noche más en Los Ángeles para descansar después del partido contra Nueva Zelanda, pese a que ya contaba con autorización para hacerlo.
"No sabemos por qué nos hacen volver (a Tijuana, donde tienen su concentración) y es muy raro porque otros están tomando nuestras decisiones", dijo el técnico iraní.
El entrenador calificó a su país como "el más oprimido de toda la Copa del Mundo", tras afirmar que, después del partido, los jugadores y el cuerpo técnico se vieron obligados a abordar un avión.
Protestas
Antes del partido también se registró un ambiente tenso en los alrededores del estadio, donde unas 200 personas expresaron su rechazo a la participación de Irán en la competición mundialista.
En el centro de la protesta se encontraba Parsa, quien portaba la bandera iraní actual sujeta a los tobillos para que la gente pasara sobre ella y la pisara. Según explicó, era su forma de protestar contra el régimen iraní y la participación de la selección nacional en el Mundial.
"No acepto esta bandera que ves aquí tendida en el suelo. Esta bandera mata a personas. Han matado a mucha gente de mi generación que solo quiere libertad. FIFA sabe que no nos gusta esta bandera y que no lo aceptamos, pero queremos que el mundo sepa que no apoyamos la corrupción ni el terrorismo", indicó a EFE.
Celebración polémica
Otro factor que ha sido relevante en el debut de Irán en el Mundial fue una curiosa celebración que el jugador Mohammad Mohebi hizo tras empatar el partido contra Nueva Zelanda.
Tras anotar, el jugador iraní fue en dirección a las gradas e hizo un gesto donde simuló disparar ráfagas con un arma, lo que generó polémica en redes sociales.
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