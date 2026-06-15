Tim Payne debuta en un Mundial en el empate 2-2 entre Nueva Zelanda e Irán

Fútbol Internacional

Tim Payne debuta en un Mundial en el empate 2-2 entre Nueva Zelanda e Irán

Irán y Nueva Zelanda empataron 2-2 este lunes 15 de junio en el SoFi Stadium de Inglewood, California, en su estreno en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Raúl Barreno C.

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FOTODELDÍA GR2228. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 15/06/2026.- Elijah Just (c-adelante) y Tim Payne de Nueva Zelanda celebran un gol este lunes, durante un partido del grupo G del Mundial de la FIFA 2026 entre Irán y Nueva Zelanda en el estadio SoFi en Los Ángeles (Estados Unidos). EFE/ Omar Alonso

Elijah Just (de espaldas) y Tim Payne de Nueva Zelanda celebran un gol este lunes 15 de junio, durante el partido del grupo G del Mundial de la FIFA 2026 que disputaron ante Irán en el estadio SoFi en Los Ángeles (Estados Unidos). Foto Prensa Libre: EFE.

El encuentro, correspondiente al Grupo G, dejó un punto para cada selección en un partido de alternativas y buen ritmo ofensivo.

Nueva Zelanda sorprendió desde el inicio. Al minuto 7, Elijah Just abrió el marcador tras aprovechar una asistencia de Chris Wood. Irán reaccionó y consiguió el empate al minuto 32 por medio de Ramin Rezaeian, quien definió con un potente remate.

Los All Whites recuperaron la ventaja al minuto 54 con el segundo gol de Elijah Just, pero la selección asiática volvió a responder. Mohammad Mohebbi marcó al minuto 64 y estableció el definitivo 2-2.

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Uno de los nombres que atrajo atención durante el encuentro fue el del defensor neozelandés Tim Payne, quien fue titular y permaneció en el campo hasta el minuto 78, cuando fue sustituido por Callan Elliot.

Payne cumplió funciones defensivas por la banda derecha y participó en la salida de balón de su equipo durante gran parte del partido.

El lateral se convirtió en una figura ampliamente comentada en redes sociales durante las semanas previas al Mundial después de que el creador de contenido argentino Valentín Scarsini, conocido como “El Scarso”, impulsara una campaña en la que lo presentó como uno de los futbolistas menos conocidos del torneo.

La iniciativa provocó un crecimiento exponencial de la popularidad del jugador en plataformas digitales y despertó interés por su participación en la Copa del Mundo.

En el plano deportivo, Irán tuvo más posesión de balón durante amplios tramos del encuentro, mientras que Nueva Zelanda apostó por transiciones rápidas y aprovechó los espacios para generar peligro.

Con este resultado, ambas selecciones suman un punto en el Grupo G. Irán enfrentará a Bélgica en la segunda jornada, mientras que Nueva Zelanda se medirá a Egipto.

El empate mantiene abierto un grupo que también integran belgas y egipcios y que promete una disputa cerrada por los puestos de clasificación.

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