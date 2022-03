¡Por la vacuna! Novak Djokovic renuncia al Masters 1000 de Indian Wells y al Miami por restricciones de entrada en EE.UU

“El CDC (autoridad sanitaria de Estados Unidos) ha confirmado que las regulaciones no cambiarán, así que no podré jugar en Estados Unidos. Buena suerte a aquellos que juegan en estos grandes torneos”, señaló.

Djokovic, que ya se perdió en enero el Abierto de Australia por su negativa a vacunarse, estaba incluido hasta este miércoles en el cuadro de participantes de Indian Wells, torneo que ha ganado en cinco ocasiones y cuya primera ronda masculina arranca el jueves.

El martes, los organizadores de Indian Wells, primer Masters 1000 de la temporada, sorprendieron al reportar que Djokovic iba a ser incluido en el sorteo de partidos de primera ronda.

La organización señaló que estaba en comunicación con el equipo del serbio para determinar si podría recibir una autorización para ingresar a Estados Unidos, que finalmente no ha obtenido.

Según las regulaciones del gobierno, todos los viajeros que no sean ciudadanos estadounidenses deberán contar con la pauta completa de vacunación contra el covid-19 para ingresar al país.

While I was automatically listed in the @BNPPARIBASOPEN and @MiamiOpen draw I knew it would be unlikely I’d be able to travel. The CDC has confirmed that regulations won’t be changing so I won't be able to play in the US. Good luck to those playing in these great tournaments 👊

Por no estar vacunado, Djokovic ya perdió a principios de año una batalla legal en Australia, donde las autoridades nacionales cancelaron su visa y le obligaron a abandonar el país sin competir en el Abierto en Melbourne, primer Grand Slam de la temporada.

En febrero, Djokovic regresó a las pistas en el torneo de Dubai ya que Emiratos Árabes Unidos no exige la vacunación para entrar en su territorio.

Su eliminación en cuartos de final de ese evento provocó que fuera superado por el ruso Daniil Medvedev como número uno del ranking de la ATP.

Novak Djokovic has withdrawn from the BNP Paribas Open. As the next player in line to be seeded, Grigor Dimitrov will move into Djokovic's space in the draw, and a Lucky Loser from qualifying will move into Dimitrov’s space in the draw once qualifying is complete. #IndianWells

Djokovic, de 34 años, se perderá así tanto Indian Wells, que se desarrollará hasta el 20 de marzo en esa desértica localidad del estado de California, como el Abierto de Miami, que se celebrará a continuación del 21 de marzo al 3 de abril.

El búlgaro Grigor Dimitrov tomará su lugar entre los cabezas de serie de Indian Wells, donde ya se encuentran prácticamente todas las figuras del circuito.

Entre ellos están el propio Medvedev y el español Rafa Nadal, que arrancó el año ganando el Abierto de Australia y superando en número de títulos de Grand Slam (21) a Djokovic y Roger Federer.

