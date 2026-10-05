¿Por qué Daniil Medvedev fue descalificado ante Novak Djokovic en el Abierto de China?

El ruso Daniil Medvedev (n.5) fue descalificado este lunes por golpear con una pelota a un espectador y el serbio Novak Djokovic (n.11) avanzó a su séptima final del Abierto de China cuando ganaba 7-5 y 5-3.

Cuando el partido llevaba dos horas y 17 minutos, en la pista central Diamond de Pekín, y después del punto que situó el marcador 15-15 en el noveno juego del segundo set, el ruso golpeó la pelota hacia el fondo del estadio y esta impactó en un aficionado.

Djokovic, que amplió a 33 su racha de victorias en Pekín y aseguró su regreso a los 10 primeros puestos de la clasificación, disputará este martes el título ante el australiano Alex de Miñaur (n.9). El serbio alcanzó su final número 146 en el circuito e igualó a Ivan Lendl en el tercer puesto de la era Open.

La semifinal terminó sin punto de partido. Medvedev no alcanzó una pelota enviada por el serbio y, después de la jugada, golpeó otra hacia la grada, que impactó en un ojo de un espectador. La acción provocó la descalificación del ruso y puso fin al partido.

Hasta ese momento, Djokovic había afrontado 18 oportunidades de quiebre y salvado 16. En el primer juego, el serbio salvó tres bolas de rotura. Medvedev consiguió el quiebre en el quinto, cuando respondió a una subida de Djokovic con un revés paralelo.

Djokovic recuperó el quiebre en el juego siguiente. Alcanzó pelotas cerca de la red y obligó al ruso a defenderse para recuperar el servicio. Medvedev salvó una bola de set con 4-5, pero Djokovic consiguió otro quiebre cuando el ruso volvió a sacar para mantenerse en el set. El serbio alcanzó una dejada y el revés posterior de Medvedev terminó en la red.

Djokovic salvó ocho oportunidades de quiebre en el segundo set

Con 1-1 en el segundo set, Djokovic salvó seis bolas de rotura, después de errores de Medvedev y una dejada del serbio.

Djokovic anuló otras dos oportunidades de quiebre en su siguiente turno de servicio antes de romper el saque de Medvedev para el 4-2. El ruso recibió atención del fisioterapeuta y recuperó el quiebre en el juego siguiente, pero Djokovic volvió a romper su servicio para el 5-3.

El serbio sacaba para ganar el partido cuando ocurrió el incidente que provocó la descalificación de Medvedev. A los 39 años, Djokovic será el finalista de mayor edad en un ATP 500 desde la creación de la categoría en el 2009. Once años después de su última participación, Djokovic continúa sin perder en Pekín y suma 33 victorias en el torneo.