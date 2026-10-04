ECA Electricidad domina el Tour de Panamá y se corona campeón por equipos

El ECA Electricidad cerró este domingo 4 de octubre una destacada participación en el Tour de Panamá, competencia en la que el equipo guatemalteco fue protagonista durante las diferentes jornadas y consiguió importantes resultados tanto a nivel individual como colectivo.

Uno de los principales protagonistas fue Freddy Toc, quien consiguió una victoria de etapa y además tuvo la oportunidad de vestir el liderato general de la carrera. El ciclista guatemalteco también logró mantener su regularidad a lo largo de la competencia para quedarse con el título de la clasificación de montaña.

En la última jornada, José Canastuj salió con el objetivo de pelear por un lugar en el podio de la clasificación general individual. El guatemalteco tuvo una destacada actuación y finalmente terminó en la cuarta posición, mientras que el título de la carrera quedó en manos del hondureño Fred Matute.

El desempeño del conjunto nacional no terminó en las clasificaciones individuales. ECA Electricidad también consiguió quedarse con el campeonato de la clasificación general por equipos del Tour de Panamá, confirmando su regularidad durante toda la competencia.

Con estos resultados, el conjunto guatemalteco completó una sólida actuación en Panamá y dejó una buena imagen frente a los principales equipos que participaron en la competencia.

Fredy Toc fue de los grandes protagonistas del Tour de Panamá y terminó como el mejor escalador. (Foto Prensa Libre: Cortesía Duro al Pedal).

Ahora el ECA Electricidad continuará trabajando con miras a la edición 65 de la Vuelta a Guatemala en la que buscará meterse dentro de los grandes protagonistas y pelear por estar en los primeros puestos de la clasificación general individual.