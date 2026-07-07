Por qué el COI levantó provisionalmente la suspensión al Comité Olímpico Ruso

El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció este martes 7 de junio el levantamiento provisional de la suspensión que pesaba sobre el Comité Olímpico Ruso (COR) desde octubre del 2023, una decisión que marca un nuevo capítulo en la relación entre el movimiento olímpico y Rusia con miras a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La medida fue adoptada por la Comisión Ejecutiva del organismo tras revisar la situación institucional del comité ruso.

Según explicó el COI, la decisión se tomó luego de constatar que el Comité Olímpico Ruso ya no integra entre sus miembros a organizaciones deportivas regionales ubicadas en territorios que se encuentran bajo la jurisdicción del Comité Olímpico Nacional de Ucrania.

Además, el organismo ruso aseguró que no desarrolla ni desarrollará actividades deportivas en esas regiones, una condición considerada clave para revisar la sanción.

El COI destacó en su resolución que continuará vigilando de cerca cualquier actuación del Comité Olímpico Ruso relacionada con esos territorios y advirtió que se reserva el derecho de adoptar nuevas medidas si las circunstancias lo requieren. "La Comisión Ejecutiva del COI seguirá supervisando de cerca la situación relativa a cualquier actividad del COR en esos territorios y se reserva el derecho de adoptar medidas adicionales si lo considera necesario", señaló el organismo olímpico en su comunicado oficial.

De mantenerse esta línea de actuación, los atletas rusos que logren su clasificación podrían competir en Los Ángeles 2028 representando oficialmente a Rusia, a diferencia de lo ocurrido en París 2024 y en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, donde participaron con estatus neutral.

The IOC Executive Board has provisionally lifted the suspension of the Russian Olympic Committee. Recommendations to International Federations with regard to Russian athletes’ participation are no longer applicable.



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No obstante, el COI aclaró que la normalización no es total y que más adelante analizará aspectos relacionados con el uso de la bandera, el himno y otros símbolos nacionales rusos en competencias olímpicas.

Asimismo, reiteró que no organizará eventos en territorio ruso ni cursará invitaciones a representantes gubernamentales de ese país, mientras que los atletas que regresen a la escena internacional deberán cumplir estrictos requisitos antidopaje supervisados por organismos independientes.