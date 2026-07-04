Guatemala competirá en la Copa Mundial de Fútbol de Olimpiadas Especiales París 2026

La Selección Unificada Femenina de Guatemala fue juramentada y viajará a París para competir en la Copa Mundial Unificada de Futbol de Olimpiadas Especiales 2026, el evento más importante del futbol unificado a escala mundial.

El torneo se disputará del 6 al 11 de julio en la capital francesa, con la participación de 24 delegaciones nacionales: 12 femeninas y 12 masculinas. Los equipos están integrados por atletas con discapacidad intelectual y compañeras unificadas, bajo el programa Unified Sports de Special Olympics.

Guatemala quedó ubicada en el Grupo B y enfrentará a Estados Unidos, Azerbaiyán y Namibia en la fase de grupos. Los partidos se jugarán en el Estadio Charléty y en el campus de la Universidad Internacional de París, donde más de 300 futbolistas compartirán una semana de competencia, convivencia e inclusión.

El equipo nacional está integrado por jóvenes de 16 a 23 años y es dirigido por Gloria Aguilar, con el apoyo de Jorge Juárez y el médico Edgar Noj. Su clasificación representa un reconocimiento al crecimiento del futbol unificado femenino en el país y una oportunidad para promover la inclusión por medio del deporte.

Calendario de Guatemala en la fase de grupos

Guatemala vs. Estados Unidos — Martes 7 de julio, 2:00 AM hora Guatemala, Estadio Charléty

Guatemala vs. Azerbaiyán — Miércoles 8 de julio, 2:00 AM hora Guatemala, Estadio Dalmasso

Guatemala vs. Namibia — Miércoles 8 de julio, 8:30 AM hora Guatemala, Estadio PUC

Delegación de Guatemala

Atletas: Alejandra Azucena Yocute Ruiz, Nelsi Abigail Dávila, Yanira Aracely Vicente Chojolán, Daroulin Sabrina Ávila López, Jessy Valeska Velásquez Xec y Sherlyn Leilany Monroy Melgar.

Compañeras Unificadas: Diana Carolina Arias Catalán (Capitana), Gabriela Alejandra Brito Pérez, Gabriela Nohemy Fuentes Chávez, Betzabé Maryory Yazury Raxón Chajón y Flor de María Francineth Perla Aguirre.

La delegación guatemalteca partirá hacia París en los próximos días con la ilusión de representar al país en el escenario deportivo más importante del fútbol unificado a nivel mundial. El viaje representa no solo una competencia sino también un mensaje poderoso que trasciende el resultado final en la cancha y que llena de orgullo a todo el deporte guatemalteco.