Bádminton: Guatemala suma dos oros y una plata rumbo a Santo Domingo 2026

La selección de bádminton de Guatemala cerró con éxito su participación en el Perú International Series 2026, al conquistar dos medallas de oro y una de plata, resultados que fortalecen su preparación de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, programados del 24 de julio al 8 de agosto en República Dominicana.

El torneo se disputó del 1 al 5 de julio y reunió a representantes de 12 países. Guatemala compitió con Jonathan Solís, Christopher Martínez, Diana Corleto, Nikté Sotomayor, Yeison del Cid, Fátima Gutiérrez y Luisa Santizo.

Al término de la competencia, las preseas doradas llegaron gracias a Diana Corleto y Nikté Sotomayor, campeonas en dobles femenino, así como a Christopher Martínez y Diana Corleto, quienes se impusieron en dobles mixto. La medalla de plata fue para Jonathan Solís y Christopher Martínez, finalistas en dobles masculino.

La importancia de estos resultados, representó el cierre del ranquin que definirá las siembras para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Corleto y Sotomayor llegarán a Santo Domingo como la segunda pareja sembrada del certamen.

Camino dorado en dobles femenino

Corleto y Sotomayor iniciaron su recorrido con una sólida victoria sobre las peruanas Antonia Bragagnini y Aliah Ugaz por 21-7 y 21-5. En los cuartos de final superaron a las locales Valentina Carrillo y Ariana Munar por 21-13 y 21-5.

El pase a la final llegó tras imponerse a Naomi Junco y Namie Miyahira en un intenso duelo que terminó 21-18, 22-20 y 16-21. Ya en la disputa por el título, la dupla guatemalteca venció a Fernanda Munar y Rafaela Munar para quedarse con la medalla de oro.

Remontada para conquistar el oro

En dobles mixto, Christopher Martínez y Diana Corleto avanzaron directamente a los dieciseisavos de final tras recibir un bye. Posteriormente derrotaron a Lorenzo Valdivieso y Valentina Carrillo por 21-5 y 21-11; en cuartos de final eliminaron a los argentinos Santiago Otero e Iona Gualdi con parciales de 21-10 y 21-4, mientras que en semifinales vencieron a los brasileños Klerton Zaidan y María Julia Da Cruz por 21-11 y 21-7.

La final fue la prueba más exigente. Frente a los italianos Giovanni Toti y Fernanda Saponara, la pareja guatemalteca cedió el primer set por 19-21, pero reaccionó con autoridad para remontar el encuentro al ganar 21-19 el segundo parcial y cerrar el partido con un contundente 21-11 que les aseguró la segunda medalla de oro para Guatemala.

Diana Corleto y Christopher Martínez ganaron el oro en dobles mixtos. (Foto Prensa Libre: COG).

Plata en dobles masculino

Jonathan Solís y Christopher Martínez también protagonizaron una destacada actuación al alcanzar la final de dobles masculino. La dupla nacional obtuvo la medalla de plata tras caer ante los estadounidenses Ryan Nibu y Joshua Yang por 18-21 y 17-21.

Antes de disputar el encuentro por el campeonato, los guatemaltecos superaron a rivales de Perú, El Salvador y Argentina para asegurar su lugar en la final.

Jonathan Solís y Christopher Martínez (izquierda) conquistaron la medalla de plata en Perú. (Foto Prensa Libre: COG).

Medallero de Guatemala

Oro – Dobles femenino

Diana Corleto / Nikté Sotomayor

Oro – Dobles mixto

Christopher Martínez / Diana Corleto

Plata – Dobles masculino