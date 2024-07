Los Juegos Olímpicos es el evento deportivo más grande del mundo y en el cual se presentan 32 deportes diferentes, por lo menos en esta edición de París 2024.

Algunos deportes que hoy en día se han convertido en las disciplinas más populares en su momento atravesaron por la fase de ser un deporte de exhibición para averiguar si llamaban la atención al público o si este convencía con la idea original para sacar el máximo rendimiento de los atletas.

Se mostraban con la intención de promover una actividad, pero fuera del programa oficial de competición. En ocasiones algunas de estas disciplinas pasaron el corte y lograron establecerse en el programa olímpico

Por ello en esta nota se profundiza en los diferentes deportes que se han propuesto, la historia de esta manera de exhibir un deporte y sobre cuales se han quedado.

Los deportes de demostración son una muestra que se hace dentro de las dos semanas de competencia de los Juegos Olímpicos para que se vea la posibilidad de añadirlos dentro del programa olímpico.

Estos sin tener la categoría de oficial o el mismo estatus que el resto de disciplinas a concurso con el objetivo de dar a conocer tradiciones locales o ser promovido a deporte oficial, algo que ha ocurrido con deportes como, por ejemplo, el baloncesto.

Tradicionalmente, las medallas otorgadas por los eventos de demostración seguían el mismo diseño que las medallas olímpicas, pero de un tamaño más pequeño. Nunca se incluyen en el recuento de medallas.

