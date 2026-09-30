¿Quién era Jorge Kahwagi, el exboxeador, político y empresario que falleció a los 58 años?

Este miércoles 30 de septiembre se dio a conocer el fallecimiento del empresario, exboxeador y exdiputado mexicano Jorge Kahwagi Macari, a los 58 años.

El actor y Roberto Palazuelos informó de la muerte en sus redes sociales, donde publicó un mensaje de despedida y expresó sus condolencias a los familiares del exlegislador. "Vuela alto querido Jorge así como viviste, Dios te bendiga siempre hermano querido y me uno al dolor de Doña Sonja y sus hermanas Sonja y Layla con mucho cariño en este momento tan duro.Jorge kahwagi Macari buen viaje".

La muerte de Kahwagi Macari ocurre meses después de la de su padre, Jorge Kahwagi Gastine, quien falleció a los 85 años. Hasta el momento, no se han informado oficialmente las causas de la muerte del empresario mexicano.

Nacido en la Ciudad de México el 28 de mayo de 1968, Kahwagi Macari desarrolló actividades en distintos ámbitos de la vida pública. Además de su actividad empresarial, incursionó en la política y fue diputado federal.

Durante su etapa como legislador alcanzó notoriedad mediática al participar en el programa televisivo Big Brother VIP en el 2004, luego de solicitar licencia temporal de su cargo para integrarse al reality show, decisión que generó diversas reacciones.

También desarrolló una carrera en el boxeo profesional. A lo largo de su trayectoria disputó 12 combates y se retiró invicto, con 12 victorias, todas por nocaut.

Su debut profesional ocurrió en el 2001 con un triunfo sobre Perry Williams, mientras que su última presentación en el cuadrilátero tuvo lugar en el 2015, en Filipinas, donde derrotó a Ramón Olivas Echeverría.

Murió Jorge Kahwagi: empresario, político, pero, sobre todo, gran boxeador. 🫢



Recordemos aquel gran enfrentamiento en la que, por nocaut, ganó la pelea más importante de su carrera. 🫣😶‍🌫️😉 pic.twitter.com/YSTBOoqusx — Luis Zepeda🎭 (@luiszepeda23) September 30, 2026

En el pugilismo también conquistó el campeonato nacional de peso crucero y un título latinoamericano en la misma categoría.