¿Quiénes comprarían a Los Lakers? La millonaria operación que rompería un récord en la NBA

El propietario de Los Angeles Lakers, Mark Walter, alcanzó un acuerdo para vender la franquicia a los empresarios Josh Kushner y Bob Iger por 12 mil millones de dólares, según informó este miércoles la cadena ESPN, que cita a varias fuentes conocedoras de la operación.

Menos de un año después de adquirir a los Lakers por cerca de 10 mil millones de dólares mediante un acuerdo con la familia Buss, propietaria de la franquicia desde 1979, Walter está cerca de concretar la venta más cara en la historia de un equipo de la NBA.

"Como aficionados de toda la vida de la NBA, nos sentimos profundamente honrados por la oportunidad de convertirnos en custodios de Los Angeles Lakers, una de las franquicias deportivas más icónicas del mundo. Sentimos un enorme respeto por el liderazgo y la visión de Jerry y Jeanie Buss", señalaron Kushner e Iger en un comunicado publicado por ESPN.

"Nuestro compromiso a largo plazo es construir sobre esa base, competir al más alto nivel y servir a este extraordinario equipo, a sus aficionados y a la ciudad de Los Ángeles", agregaron.

Josh Kushner invierte en empresas tecnológicas a través de Thrive Capital, mientras que Bob Iger lo asesora en inversiones a largo plazo relacionadas con marcas reconocidas y activos culturales, entre ellos franquicias deportivas.

Walter, director ejecutivo y presidente de la firma de inversiones TWG Global, aseguró que haber sido propietario de los Lakers representó un honor.

"Ser propietario de Los Angeles Lakers ha sido uno de los grandes honores de mi vida: una inversión extraordinaria, pero lo que me llevaré conmigo es la comunidad, los aficionados y una ciudad que trata a este equipo como si fuera de la familia. Estoy agradecido a Jeanie Buss, a la familia Buss, a los jugadores y al personal por recibirme en este capítulo. Los Lakers pertenecen a Los Ángeles y tengo plena confianza en que lo mejor todavía está por venir", expresó Walter en un comunicado.

Desde 2021, Walter controlaba el 21 % de los Lakers y tenía derecho preferente para igualar cualquier oferta por la franquicia, una opción que aprovechó el año pasado para adquirir el equipo.

Jerry Buss compró los Lakers en 1979 por 67.5 millones de dólares como parte de una operación que también incluía a Los Angeles Kings de la NHL y el antiguo estadio Los Angeles Forum.

The Lakers are being sold to American businessman Josh Kushner and Bob Iger for over $12 billion, a record-breaking price, multiple sources told @ramonashelburne. pic.twitter.com/gzVzAM2muD — ESPN (@espn) August 12, 2026

Tras la muerte de Buss en 2013, la franquicia quedó en manos de sus hijos, con Jeanie Buss al frente de la organización. Los Lakers conquistaron 11 de sus 17 campeonatos de la NBA durante la etapa de la familia Buss, lo que los convirtió en la franquicia más exitosa de la liga durante ese periodo.